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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ФСБ рассказало о попытке спецслужб Украины завербовать российского лётчика для угона «стратега» Ту-22М3
Лётчик, естественно, не «повёлся».

Чего украинскому политическому и военному руководству не занимать, так это изобретательности. Стремление в коллективный Запад научило официальный Киев тому, что главный человеческий порок — это жадность и желание быстрой наживы без больших усилий. По этой причине и на самой Украине разворовывают практически всю финансовую «помощь» коллективного Запада, и других склоняют к тому же. Так, сегодня Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о попытке украинских специальных служб завербовать российского лётчика дальней авиации с целью угона стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

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Операция велась через мессенджер Telegram. Как украинские спецслужбы смогли выйти на российского лётчика, неизвестно, но несмотря на угрозы в адрес своей семьи пилот оказался не из робкого десятка и сразу же сообщил руководству о том, что его пытаются завербовать. Дальше уже к процессу подключились российские спецслужбы, под контролем которых вся вышеуказанная «игра» и раскручивалась. Выяснилось, что вербовщики с украинской стороны предлагали российскому лётчику вознаграждение в три миллиона долларов, а также итальянский паспорт в обмен на Ту-22М3, стоимость которого, как вы прекрасно понимаете, в сотни раз выше.

Итогом всей этой «игры» стал групповой удар ракетами по аэродрому ВСУ «Озёрное», на котором вербовщики ожидали лётчика с ракетоносцем, являющимся, между прочим, носителем ядерного оружия. Трудно представить себе, какой шантаж могли бы устроить представители Киева в случае, если бы операция пошла по их плану.

Необходимо понимать, что данная работа ведётся с обеих сторон. Вряд ли кто-то всерьёз полагает, что истории с групповыми сдачами бойцов ВСУ в плен при отсутствии на то видимых причин — это истории внезапного самостоятельного просветления в их головах. Таковы реалии вооружённых конфликтов, как бы они ни назывались на бумаге.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #дальняя авиация #ту-22м3
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