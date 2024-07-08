Трезвый анализ от реального политика. Вывод из него простой: Киев должен принимать мирные условия сейчас, потому что с каждым последующим днём ситуация только усугубляется.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает своё «миротворческое» турне по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Желание Орбана предельно понятно: в Европе не осталось реальных политиков, которые просчитывают свои действия хотя бы на 1 шаг вперёд, не говоря уже о пяти—десяти шагах вперёд, поэтому всё приходится брать в свои руки политикам «старой школы», к когорте которых и принадлежит глава венгерского правительства. Сейчас Орбан находится в Китае, а за сутки до этого дал интервью немецкому изданию Bild, которому поделился своим мнением касательно данного конфликта и того, кто в нём одержит победу.

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Мнение Орбана при этом простое: надежды коллективного Запада, а за ним Украины, на нанесение России стратегического поражения в этом конфликте — это даже не сказки, это гораздо хуже. Реальность не на стороне Украины: по словам Орбана, трудно даже представить себе мысль о победе над Россией, учитывая тотальный дисбаланс в пользу РФ в численности вооружённых сил, количестве техники и уровне применяемых в боевых действиях технологий.

Как справедливо отметил премьер Венгрии, он провёл переговоры и с Зеленским, и с Путиным, и пришёл к выводу, что Россия настроена максимально решительно, и что следующие 2—3 месяца конфликта будут «гораздо более жестокими, чем мы думаем».

Сегодня Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, и глава китайского государства выразил полную поддержку действиям венгерского политического руководства в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса. После Китая Орбан отправится в США, где, по информации источников, встретится с Дональдом Трампом, которого воспринимает как вероятного победителя на грядущих президентских выборах в США. Как вы понимаете, говорить с действующей американской администрацией примерно не о чем, поэтому разрешение украинского кризиса — это вряд ли перспектива текущего года.