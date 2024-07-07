Так-то Украину туда тянут с 2008-го, а то и раньше.

Втягивание коллективным Западом Украины в Североатлантический альянс (НАТО), тем самым создавая неприемлемую угрозу безопасности России, стало ключевой (всего их несколько) причиной начала специальной военной операции, результатом которой станут либо очень значительные территориальные уступки Киевом в пользу РФ вкупе с безоговорочной нейтрализацией, демилитаризацией и денацификацией, либо всё то же самое, но с ещё большими территориальными уступками.

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По-другому быть уже не может, точка невозврата в этом конфликте давным-давно пройдена, и в администрации НАТО это прекрасно понимают. Но тем эти функционеры и опасны, что несмотря на опознание реальности, продолжают использовать Украину в своих нечистоплотных целях, а та и рада услужить в ущерб собственному будущему и собственным интересам.

В частности, десятилетиями дёргаемый Западом перед Украиной кусочек «морковки» в виде возможности вступления страны в НАТО, продолжает действовать и по сей день: за заветные слова «вы когда-нибудь обязательно станете членами НАТО» Киев готов продолжать оказывать сопротивление российской военной операции. Впрочем, и с этой сказкой тоже не всё так гладко: как заявил сегодня уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита по случаю 75-летия данного военного блока, никто не обещал Украине членство в альянсе через десять лет.

По словам Столтенберга, сейчас самое важное — это «активизировать поддержку Украины» с целью того, чтобы она «одержала верх [над Россией]» — и именно это условие является первым и, по сути, единственным для «будущего членства Украины». Генсек НАТО верит, что долгосрочный мир на Украине возможен только посредством «убеждения» президента России в том, что он «не сможет одержать победу» на Украине. Наивно полагать, что Столтенберг верит в слова, которые произносит, и что Украина даже с полной поддержкой коллективного Запада каким-то образом может изменить расклад в плане боевых действий. Математика и статистика не на стороне Украины, а точные науки потому и точные, что крайне упрямые и не поддаются обсуждению. Условия для мира Киеву были озвучены главой российского государства. Их можно выполнить, закончив боевые действия в тот же день, а можно продолжать делать вид, что если подождать, то в России что-нибудь случится, в результате чего Украина выйдет из кризиса победительницей. Позиция Емели, у которого всё происходит по щучьему велению — по его хотению. Трудно такой подход назвать жизнеспособным, согласитесь.