Кто не пристегнётся, тот вылетит на повороте из автомобиля перемен в миропорядке. Это если продолжить метафору.

Миротворческая последовательность визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву, а теперь, по всей видимости, в США к Дональду Трампу, который со всё большей вероятностью сможет возобновить свою президентскую карьеру, крайне не нравится «партиям войны» в Евросоюзе и США, зарабатывающим и отмывающим на украинском кризисе баснословные деньги. Орбан как настоящий политик, чего не скажешь об инфантильных функционерах Евросоюза, видит на несколько шагов вперёд, за счёт чего прекрасно понимает, что затягивание украинского кризиса — путь к коллапсу Европы как экономического, культурного и политического центра планеты.

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Данный путь уже неизбежен: движение возможно только прямо, в сторону оврага, а съезд на развязку Евросоюз успешно «прозевал». Единственное, что сейчас можно сделать — это бить по тормозам, чтобы хотя бы остановиться перед оврагом, а не улететь в него. Вот Орбан и пытается стать той самой педалью тормоза. И вот, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который тоже не прочь использовать метафоры, призвал европейских политиков «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями и визитами Виктора Орбана.

По словам Сийярто, официальный Будапешт «обескуражен» нападками европейских функционеров на Венгрию за её позицию, преследующую самое главное — установление мира. Нетрудно понять, что только после установления мира в Европе, частью которой, безусловно, являются и Украина, и Россия, возможно восстановить экономические связи и прекратить трагедию Украины, которая в первую и последнюю очередь расплачивается за политические выкрутасы коллективного Запада.

В этой связи Венгрия, добавил Сийярто, будет не просто продолжать свою миротворческую миссию, а даже усиливать её. Европейских «коллег» призвали следить за Орбаном на следующей неделе.