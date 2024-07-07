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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили о готовности общаться с Россией через посредников
Кто-то вообразил, что ему дадут право выбора? Как и когда скажут, так и тогда и будете общаться.

Как вы помните, киевское тогда ещё легитимное, а теперь уже нет, политическое руководство осенью 2022 года запретило само себе переговоры с Россией. Здесь, что называется, хозяин — барин, но договариваться в любом случае придётся, иначе неизбежно ожидающая Украину пропасть на фоне дальнейших перспектив в случае продолжения боевых действий покажется маленькой ямкой. В Киеве этого либо не хотят понимать, либо, что гораздо хуже, не могут. Проблема заключается в том, что выкручиваться из ситуации не просто надо, а надо два года назад, и искать путь к разрешению кризиса в любом случае придётся.

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И вот, отдельные политики в Киеве начали потихоньку подготавливать общество к необходимости начинать диалог. Пока что украинское политическое руководство готово это делать только через неких посредников. По крайней мере, о варианте переговоров через посредников в духе тех, что проводились при реализации «зерновой сделки», заявил советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк.

По некой необъяснимой причине в Киеве продолжают полагать, будто их будут спрашивать, когда возникнет необходимость вести переговоры. Реальность заключается в том, что всяк сверчок должен знать свой шесток: когда придёт время начинать реальные, предметные, объективные переговоры, Украине просто скажут, куда, в какой день, во сколько и в каком составе прибыть. И это нужно понять, принять и готовиться к этому.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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Китя
16:52
Слышь проигравшие не могут диктовать условия или соглашаются с условиями или умирают другого не дано.
В Киеве назвали условие, при котором готовы вести переговоры с Россией через посредников
fromkeila
16:50
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Лев корл
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