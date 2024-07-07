Вот создавать «саспенс» в таких вещах совершенно ни к чему. Ведь общество ждёт максимально жёсткого возмездия и воспитания Вашингтона, а оно вряд ли будет.

Соединённые Штаты максимально вовлечены в боевые действия на Украине на стороне ныне утратившего легитимность киевского политического руководство. Это прописная истина, которая не поддаётся оспариванию, поскольку в Вашингтоне этого факта не просто не скрывают, а даже гордятся им, отправляя на нужды ВСУ оружие на десятки и сотни миллиардов долларов. И если с этим худо-бедно приходится мириться, потому что с точки зрения международного права между РФ и Украиной нет войны, а, значит, Киев может получать оружие, откуда хочет, не делая своих поставщиков автоматически участниками конфликта со всеми для этих участников вытекающими последствиями, то вот с участие США в разведке, целеуказании и наведении поставленных ВСУ своих вооружений против объектов на российской территории мириться не просто нельзя, а даже преступно халатно: позволять такие вольности никому нельзя, иначе там начинают откровенно «борзеть».

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И вот, похоже, сбивать спесь с Соединённых Штатов начнут уже в обозримой перспективе. По крайней мере, о том, что «в обозримом будущем» мы узнаем о реакции Москвы на поведение Вашингтона в данном вооружённом конфликте, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Заявления США и НАТО о том, что они якобы не участвуют в конфликте с Российской Федерацией, Лавров назвал «плохой миной при плохой игре», которую на Западе «прекрасно понимают».

Какой характер будут носить ответные действия России, естественно, неизвестно. Всем турбозаряженным фанатам политических новостей, впрочем, следует поумерить пыл: естественно, о военно-техническом ответе в отношении США речи не идёт. Разве что через прокси-акторов где-нибудь в чувствительных для Вашингтона регионах.