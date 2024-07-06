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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Орбан заявил, что на встрече с Путиным обсуждал с ним прекращение огня на Украине и новую архитектуру безопасности в Европе
Вот это уже интересно.

Как вы можете помнить, российская специальная военная операция на Украине стала неизбежностью сразу после того, как США и НАТО отвергли предложение России о новой архитектуре европейской безопасности вкупе с нерасширением альянса на восток и нейтрализацией Украины. Теперь Киеву и его спонсорам придётся либо идти на куда более тяжёлые для них условия, либо продолжать финансировать Украину до потери пульса. Реализации второго сценария не хочет допустить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который сейчас колесит с «миссией мира», побывав сначала в Киеве, потом в Москве, а сейчас держа путь в некую «секретную» локацию.

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И вот, Орбан поделился деталями своих переговоров с Путиным и Зеленским. Естественно, важнее в этой истории позиция России, поэтому основное внимание премьер Венгрии заострил именно на итогах своего визита в Москву. По словам Орбана, на встрече с президентом России он предлагал ему прекращение огня на Украине перед началом мирных переговоров.

Путин, заявил Орбан, без энтузиазма отнёсся к этой идее, поскольку, по его мнению, Украина и финансирующий её коллективный Запад таким образом воспользуются прекращением огня, чтобы накопить сил. То есть, поступят точно так же, как поступили с пресловутыми Минскими соглашениями. Владимир Зеленский, по словам Орбана, также не в восторге от такого плана, заявляя диаметрально противоположные вещи: что это Россия воспользуется прекращением огня, чтобы накопить силы. Понятное дело, мнение Зеленского и украинского политического руководства во всей этой истории интересует критически малое количество людей, и спрашивают их исключительно для проформы.

Помимо этого, добавил премьер-министр Венгрии, с Путиным он обсуждал дальнейшее устройство европейской архитектуры безопасности после завершения украинского кризиса. В подробности Виктор Орбан не вдавался, но позиция России была сформулирована ещё в декабре 2021 года: безопасность в Европе должна быть единой, неделимой и не достигаться за счёт безопасности других государств. Проще говоря, России в европейской архитектуре безопасности обязана отводиться решающая роль. Что же до визитов Орбана, то очевидно, что просто так подобные политические действия не предпринимаются: просто обсудить положение дел, как вы прекрасно понимаете, можно и по телефону; личное же присутствие необходимо при обсуждении вещей, которые не должны «утечь» в Сеть.

#россия #украина #политика #боевые действия #венгрия
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