Террористические по своей сути атаки, за которые придётся наносить удары возмездия.

Как мы уже отмечали множество раз, выводов из своего поведения, приводящего к чудовищным для Украины последствиям, киевское политическое руководство не делает. Поэтому из раза в раз пытается осуществлять (нередко успешные) атаки по российской топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, чтобы затем с искренним непониманием задаваться вопросом «А почему нам отвечают по объектам энергетики?». Вот и сегодня ночью ВСУ не смогли уняться и запустили значительное количество беспилотников по южным и приграничным с Украиной регионам России.

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Большинство БПЛА удалось перехватить средствами противовоздушной обороны, но вот в Краснодарском крае без последствий не обошлось: в результате атаки, и сейчас совершенно не важно, что стало причиной возгорания — обломки БПЛА, ошибка работы ПВО, прорыв беспилотниками сквозь «заслон» — главное, что своей цели ВСУ добились: повредили нефтебазы в станицах Ленинградская и Павловская.

Показания свидетелей и властей по данному инциденту разнятся, однако как минимум по одной цистерне с нефтепродуктами в обоих случаях нефтебазы лишились. В масштабах России это, конечно, не имеет большого смысла и значения, но и удары осуществляются регулярно.

Напоминаем, что с точки зрения международного права удары ВСУ по территории России, тем более общепризнанной и не являющейся зоной боевых действий, являются террористическими. Собственно, по этой причине именно так их и характеризует Минобороны России. А наказание за терроризм какое? Правильно: удары возмездия многократно большей силы с далеко идущими последствиями. На Украине и так критическая ситуация с энергосистемой, и очередного массированного ответного удара она может попросту не выдержать. Беда в том, что даже если боевые действия закончатся прямо сию секунду, энергосистему Украины придётся восстанавливать годами. В регионах, которые по итогу мирной конференции отойдут к России, восстановлением будет заниматься РФ; что будет с регионами, которые де-юре останутся Украиной, тема для длительных дискуссий.