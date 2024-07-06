Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ ночью нанесли удары по нефтебазам в Краснодарском крае
Террористические по своей сути атаки, за которые придётся наносить удары возмездия.

Как мы уже отмечали множество раз, выводов из своего поведения, приводящего к чудовищным для Украины последствиям, киевское политическое руководство не делает. Поэтому из раза в раз пытается осуществлять (нередко успешные) атаки по российской топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, чтобы затем с искренним непониманием задаваться вопросом «А почему нам отвечают по объектам энергетики?». Вот и сегодня ночью ВСУ не смогли уняться и запустили значительное количество беспилотников по южным и приграничным с Украиной регионам России.

реклама

Большинство БПЛА удалось перехватить средствами противовоздушной обороны, но вот в Краснодарском крае без последствий не обошлось: в результате атаки, и сейчас совершенно не важно, что стало причиной возгорания — обломки БПЛА, ошибка работы ПВО, прорыв беспилотниками сквозь «заслон» — главное, что своей цели ВСУ добились: повредили нефтебазы в станицах Ленинградская и Павловская.

Показания свидетелей и властей по данному инциденту разнятся, однако как минимум по одной цистерне с нефтепродуктами в обоих случаях нефтебазы лишились. В масштабах России это, конечно, не имеет большого смысла и значения, но и удары осуществляются регулярно.

Напоминаем, что с точки зрения международного права удары ВСУ по территории России, тем более общепризнанной и не являющейся зоной боевых действий, являются террористическими. Собственно, по этой причине именно так их и характеризует Минобороны России. А наказание за терроризм какое? Правильно: удары возмездия многократно большей силы с далеко идущими последствиями. На Украине и так критическая ситуация с энергосистемой, и очередного массированного ответного удара она может попросту не выдержать. Беда в том, что даже если боевые действия закончатся прямо сию секунду, энергосистему Украины придётся восстанавливать годами. В регионах, которые по итогу мирной конференции отойдут к России, восстановлением будет заниматься РФ; что будет с регионами, которые де-юре останутся Украиной, тема для длительных дискуссий.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили С-300ПС ВСУ в Полтавской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Когда Microsoft добавит игры Activision в подписке Xbox Game Pass
3
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
48
Профессор Самуэли: Западная элита на фоне кризиса в США и Европе стремительно теряет власть
4
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раза больше, чем на Западе
+
Бренд "Made in China" становится все популярнее в самом Китае
7
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
2

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
19:09
Танковые бои большая редкость, вроде ни разу не слышал, чтобы абрамсы что-то подбили именно в танковом бою, иначе бы это пиарили с пеной у рта
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Platon Lyublyu-Svoe-Imya
19:07
После того как корпуса начали делать из жести об которую порезался и не раз больше некому не рекомендую брать чтото от этой фирмы, менее миллиметра стали это слишком
Zalman выпустил топовый двухбашенный радиатор CNPS14X DUO BLACK с TDP до 270 Вт
l33t_h4x00r
19:06
я думаю те кто реально в окопах, совершенно другого мнения когда эти танки им насыпают с нескольких км...
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Game tester
19:01
Отличный БПЛА.Интересно в Украину поставки будут .
Новый недорогой разведывательный беспилотник ULTRA ВВС США летает без подзарядки более 80 часов
VAKT
18:59
Да да, продолжай, может я не прав и сегодня услышу ещё большую глупость? А по поводу длсс: не заводи себе девушку - это же траты, опасность подхватить чего-нибудь неприятного, не всегда даёт. Твой ва...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
l33t_h4x00r
18:58
может все таки телескопическим?
Apple iPhone 16 Pro может получить перископический объектив с пятикратным оптическим зумом
Родион Вестов
18:58
Рейтинги уменьшаются, потому что российские ВУЗы стали меньше сливать научных данных в международные журналы и прочее. Раньше это было обязаловкой, пишешь научную статью, обязательно публикуй ее и в з...
Рейтинг российских университетов падает на фоне оттока ученых
Apyruite
18:57
Интересно, украинцы хотел СВВП или нет?
Путин озвучил ключевые условия для прекращения боевых действий на Украине
si-cat
18:43
Шо - премьера, вице-премьеров, министров, администрацию etc... переименуют ?? Опыт каклов с их вкорячиванием новомовы, якую сами творці нэ розумiют, ничему не научил ?
Российское правительство утвердило план борьбы с иностранной лексикой
Китя
18:42
Причем комик не легитимный, одна хохма и они его слушают и идут под фабы.
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем