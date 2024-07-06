Частота применения «Искандеров» увеличивается, что свидетельствует о росте их производства.

Спектр применяемых вооружёнными силами России вооружений в зоне проведения специальной военной операции огромен, и у каждого из них есть своё предназначение. Если нужно поразить относительно лёгкий объект, не привлекая внимание, в дело вступают «Ланцеты»; если возникает необходимость нанести удар по укреплённым позициям, их ровняют с землёй артиллерией и авиабомбами ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции. Когда же требуется поразить особо важную цель, причём сделать это быстро и без возможности последующего восстановления этой цели, в дело вступают ОТРК «Искандер-М».

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Сегодня один из расчётов данных оперативно-тактических ракетных комплексов отработал по позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС вооружённых сил Украины. В ходе ракетного удара были уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления, автомобили обслуживания, ну и, понятное дело, личный состав, который всей этой техникой управлял.

Данный боевой эпизод произошёл в Полтавской области, что свидетельствует о возможности ВС РФ наносить высокоточные ракетные удары баллистическими ракетами далеко вглубь тыла ВСУ.