Впрочем, МАЗелью они не станут. А жаль.

ГАЗель во всех её проявлениях, пожалуй, является одним из немногих удачных продуктов российского автопрома: фургончики, микроавтобусы, «будки», мини-рефрижераторы... чего только не ставят на шасси данного малотоннажного грузовичка. Машина уже пережила несколько «рестайлингов», и вот, теперь её будут собирать в Беларуси на Минском автозаводе (МАЗ). По крайней мере, соответствующая информация появилась в Сети с подачи каталога МАЗа.

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Речь идёт о сборке автомобилей ГАЗель NN под маркой МАЗ из российских машинокомплектов. Выпускать машины будут в вариантах цельнометаллического фургона (модель МАЗ-30А0) и микроавтобуса (модель МАЗ-281120 Лира). Обе модели будут оснащаться турбодизельными двигателями ГАЗ G31A с рабочим объёмом 2,5 литра и мощностью 150 л.с. «Коробка», увы, только механическая.

В целом в практике производства автомобилей по лицензии с присвоением ей своей собственной торговой марки нет ничего нового: Россия, например, в текущих условиях точно также производит «Москвичи» и собирается производить «Волги», являющиеся, по сути, просто сменой «шильдика» от китайских «оригиналов».