После того как против России были введены все западные незаконные рестрикции, какие только могли быть введены, Москву уже абсолютно ничто не сдерживало от стремительного наращивания взаимодействия с Ираном. Проще говоря, если раньше российские «бизнесмены» и просто государство в целом опасались вторичных незаконных рестрикций, то теперь бояться уже нечего. Как итог, Москва и Тегеран наращивают сотрудничество во всевозможных сферах: от общеэкономической и туристической до промышленной и военно-технической.
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В вопросе экономики и финансов всё тоже развивается семимильными шагами: так, например, иранское издание Tasnim сообщило о том, что два государства завершили интеграцию своих платёжных систем «МИР» и Shetab. Таким образом, отныне россияне без лишних телодвижений смогут расплачиваться за товары и услуги в Иране, а иранцы — в России. Крайне полезное достижение, учитывая колоссальные туристические и экономические возможности Ирана.
Напомним, что группа БРИКС, в которую с этого года входит и Иран, в перспективе планирует реализовать собственную платёжную систему и, возможно, даже наднациональную валюту. Вряд ли, впрочем, она будет свободно обращаться, как тот же евро, но в международных расчётах вполне может применяться. Как уже отмечалось неоднократно, мы живём в период глобальных перемен — старый миропорядок, сформировавшийся после Холодной войны с центральной ролью Запада и США, уходит в прошлое, причём так стремительно, что бывшие хозяева мира этого даже осознать не успели.