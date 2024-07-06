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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия и Иран завершили интеграцию своих платёжных систем «МИР» и Shetab
Теперь граждане двух стран могут без проблем расплачиваться между собой. Важно.

После того как против России были введены все западные незаконные рестрикции, какие только могли быть введены, Москву уже абсолютно ничто не сдерживало от стремительного наращивания взаимодействия с Ираном. Проще говоря, если раньше российские «бизнесмены» и просто государство в целом опасались вторичных незаконных рестрикций, то теперь бояться уже нечего. Как итог, Москва и Тегеран наращивают сотрудничество во всевозможных сферах: от общеэкономической и туристической до промышленной и военно-технической.

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В вопросе экономики и финансов всё тоже развивается семимильными шагами: так, например, иранское издание Tasnim сообщило о том, что два государства завершили интеграцию своих платёжных систем «МИР» и Shetab. Таким образом, отныне россияне без лишних телодвижений смогут расплачиваться за товары и услуги в Иране, а иранцы — в России. Крайне полезное достижение, учитывая колоссальные туристические и экономические возможности Ирана.

Напомним, что группа БРИКС, в которую с этого года входит и Иран, в перспективе планирует реализовать собственную платёжную систему и, возможно, даже наднациональную валюту. Вряд ли, впрочем, она будет свободно обращаться, как тот же евро, но в международных расчётах вполне может применяться. Как уже отмечалось неоднократно, мы живём в период глобальных перемен — старый миропорядок, сформировавшийся после Холодной войны с центральной ролью Запада и США, уходит в прошлое, причём так стремительно, что бывшие хозяева мира этого даже осознать не успели.

#россия #финансы #экономика #иран
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