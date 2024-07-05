Трансмиссия, если кто не знал, это в автомобиле главное. Даже главнее двигателя.

В автомобилях с двигателями внутреннего сгорания по причине определённых ограничений на рабочие обороты этих самых двигателей главным узлом является трансмиссия. Зачастую именно её ремонт самый дорогостоящий, и в целом это самая дорогая отдельная деталь в автомобиле. Ещё важнее она в грузовых автомобилях, и вот, завод «Соллерс Производство Трансмиссий», что в индустриальном парке Заволжского моторного завода, сообщил о том, что начал выпускать шестиступенчатую механическую коробку переключения передач (МКПП) для малотоннажных грузовиков Sollers Argo.

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Данная трансмиссия рассчитана на установку в комплект с дизельным двигателем объёмом 2.0 л. и мощностью в 130 лошадиных сил, также выпускаемом в России — в Елабуге.

Как отмечает предприятие, в перспективе механические трансмиссии начнут производить и для двигателей других моделей.

Мощность производства трансмиссий составляет порядка 50 тысяч агрегатов в год.