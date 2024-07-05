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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«I am sorry»: премьер Британии Риши Сунак извинился перед британцами во время своей речи перед отставкой
Может, надо было работать так, чтобы не пришлось извиняться? Знаем, это сложнее, чем выдавать штамп за штампом и ничего не делать.

Сегодня премьер-министр (теперь с приставкой экс-) Британии Риши Сунак подал в отставку. Решение премьера принял король Карл III, и теперь очередным премьером Туманного Альбиона, скорее всего, станет лидер победившей на парламентских выборах Лейбористской партии Кир Стармер.

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Для России, понятное дело, перемена мест слагаемых в этом случае ничего не значит, но вот народ Британии не просто сделал свой выбор, но самим его фактом наглядно продемонстрировал отсутствие поддержки прежнему саморазрушительному курсу, из-за следования которому Англия получила огромное количество экономических и политических проблем.

Понимая, что за время своего премьерства наломал дров, которые преемникам придётся как-то разгребать, если это вообще возможно, Риши Сунак начал свою «прощальную» речь с извинений.

«Стране я бы хотел сказать в первую очередь «извините». Я отдавал этой работе себя всего, но вы послали четкий сигнал о том, что правительство Соединенного Королевства должно измениться, и ваше решение — единственное, которое имеет значение. Я слышал ваш гнев, ваше разочарование. И я беру на себя ответственность за это поражение [партии на выборах]», — заявил Сунак.

О какой-такой ответственности говорит Сунак, впрочем, осталось без упоминания. Смысл «сменяемости» говорящих голов как раз в том, чтобы не нести никакой ответственности за свои деяния. От себя лишь добавим, что работать надо так, чтобы не приходилось извиняться за результат перед избирателями. Здесь, впрочем, извинений недостаточно: Британии необходимо срочно разворачивать свою политику на 180 градусов, иначе впереди только обрыв.

#политика #великобритания #британия #англия
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