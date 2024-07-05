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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Канцлер Германии выразил недовольство фактом визита премьера Венгрии в Россию
Канцлер Германии думает, что его мнение кто-то спрашивал, спрашивает или будет спрашивать? Мы что-то не поняли эту «логическую» цепь Шольца.

Действия политических функционеров в странах коллективного Запада всё реже имеют под собой логическое обоснование и всё чаще звучат как истерики обиженных на «несправедливую жизнь» детей, которым родители не купили желанную ими игрушку. Взять, например, канцлера ФРГ Олафа Шольца, который сегодня зачем-то в негативном ключе прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву к президенту России Владимиру Путину.

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Несмотря на то, что миссия Орбана сугубо миротворческая, и он позиционирует её именно так, а мир нужен в первую очередь Украине и во вторую — Европе — сама Европа этого либо не понимает, либо, что ещё хуже, не способна понять по причине тотальной некомпетентности своих функционеров. Не понимает этого и Шольц, написавший в своих социальных сетях о том, что Виктор Орбан едет в Москву как премьер-министр Венгрии, а не как представитель Евросовета. Евросовет во внешней политике, добавил Шольц, представляет Шарль Мишель, и позиция Евросоюза по украинскому кризису «предельно ясна»: Украина, дескать, может рассчитывать на европейскую поддержку в этом конфликте.

Хотя Шольц, безусловно, прав касательно того, кто кого и в чём представляет, но раз функционеры Евросоюза не способны вести здоровую, адекватную, рациональную политику, то за них её будут вести политики «старой школы» — такие, как Орбан.

По какой причине канцлер Германии считает, что его мнение для кого-то имеет значение, совершенно непонятно. Берлин порвал все нужные в первую и последнюю очередь ему самому отношения с Москвой, поставляет беспрецедентное количество вооружений Киеву. Москву выпады немецкого политического руководства после всего, что оно натворило в 2022 году и продолжает творить по сей день, если и интересуют, то по сугубо остаточному принципу; заострять на них внимание совершенно не следует, а необходимо ждать смены политического руководства в Германии — на хотя бы минимально вменяемое; с действующим разговаривать не о чем, оно не обладает субъектностью.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #психиатрия #венгрия
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Канцлер Германии выразил недовольство фактом визита премьера Венгрии в Россию
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