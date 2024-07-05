Причина, по которой существуют опасения, понятна.

Происходящие сейчас события нешуточно подогревают интерес российской общественности к моторному топливу. Террористические по своей сути удары беспилотниками ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам, ремонт этих самых заводов, возросший летний спрос — всё это вызывает, конечно, не панику и даже не тревогу, но вполне здоровую озабоченность. О том, что ситуация с автомобильным топливом в России находится под контролем — спрос полностью удовлетворяется — заявило Минэнерго России.

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Согласно комментарию ведомства, текущего объёма производства бензина и дизельного топлива «достаточно для полного удовлетворения спроса» в текущий сезон. Более того, объёма производства хватает до такой степени, что пока не возникает необходимости снижать ранее накопленные запасы. Запасы топлива, напомним, накапливаются как раз для сглаживания пикового потребления.

Минэнерго отметило, что в июле средний уровень отгрузки бензина составляет примерно 106 тысяч тонн в сутки, а дизельного топлива — 166 тысяч тонн в сутки. В конце июля ожидается, что отгрузка бензина увеличится приблизительно на 15—20 тысяч тонн в сутки — за счёт введения обратно в строй двух нефтеперерабатывающих заводов, на которых проходили плановые ремонтные работы.