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События в мире Михаил Андреев
Путин: Россия выступает за полное и окончательное завершение украинского конфликта, условия для этого Москвой озвучены
Придётся принимать. Ну, или продолжать, пока условия не стали ещё более тяжёлыми для Киева.

Сегодня в Москве с «миссией мира» находится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с делегацией министров, включая главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Как справедливо отметил Орбан, Венгрия сейчас осталась чуть ли не последней страной Европы, которая может поддерживать диалог одновременно и с Украиной, и с РФ, поэтому данный визит стал возможным после визита премьера в Киев.

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Основной темой обсуждения Орбана и президента России Владимира Путина, как нетрудно догадаться, был именно украинский кризис. Орбан отметил, что позиции Москвы и Киева, по сути, диаметрально противоположны, в то же время Путин в очередной раз повторил, что Россия не отказывается от политико-дипломатического урегулирования, отметив при этом, что Москва выступает не просто за какое-то прекращение огня, которым воспользуется Киев, чтобы накопить сил и возобновить то, из-за чего, собственно, в 2022 году и началась российская специальная военная операция, а за «полное и окончательное завершение [украинского кризиса]».

«Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моём выступлении в Министерстве иностранных дел», — заявил глава государства.

По словам Путина, эти условия следующие: вывод вооружённых сил Украины с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в их полных административных границах, какими они были на период нахождения в составе Украины. После этого можно будет начинать хоть какие-то обстоятельные переговоры. Как отметил Путин, у России есть и другие условия для Украины, но они уже являются «предметом для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы».

Киевскому политическому руководству необходимо понять, что лучше условия для него уже не будут в принципе — это невозможно. Поэтому необходимо довольствоваться синицей в руках, чем любоваться журавлём в небе. Как вы понимаете, журавль в данной метафоре — это «границы Украины 1991 года». Поезд с «1991 годом» давным-давно ушёл: у Киева была возможность сохранить страну хотя бы в границах апреля 2014 года, теперь же придётся существовать в границах образца осени 2022-го. И это, ещё раз, российский «план минимум», то есть, то, с признания чего вообще в принципе могут начинаться переговоры. Проще говоря, новая объективная реальность «на земле» даже обсуждению не подлежит: торг будет за совсем другие земли и политические уступки со стороны Киева.

#россия #украина #политика #боевые действия #венгрия
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