В России такая текучка премьеров была в период полураспада 1990-х. Ни на что, конечно, не намекаем.

Последние годы в Британии самая большая текучка кадров наблюдается на должности премьер-министра. Главы правительств в королевстве меняются, как перчатки, и уже сложно запоминать, кто там является премьером в конкретный момент времени. Кто-то уходит в отставку спустя год, кто-то спустя два, кому-то и вовсе полутора месяцев хватает. Текущий премьер Риши Сунак совсем немного не досидел до стажа в два года, но суровая реальность вынудила его покинуть пост премьер-министра.

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Для Сунака это сразу двойное понижение: вместе с премьерством он также покидает пост председателя Консервативной партии Британии, поскольку она с треском проиграла парламентские выборы, потеряв столько мест (мандатов), сколько не теряла с 1945 года. Всё это как нельзя лучше характеризует общественное отношение простых британцев к их политическому руководству, которое довело ситуацию в стране до самой тяжёлой за последние десятилетия, что не в последнюю очередь связано с внешней политикой по отношению к России.

В своей «прощальной» речи Сунак извинялся за то, что не оправдал ожиданий, но извиняться не нужно: словами делу не поможешь, а заниматься нужно именно делами, а не словоблудием. Контрпродуктивная и невменяемая внешняя и внутренняя политика «делом» не является.

Король Британии Карл III уже принял отставку премьер-министра. Скорее всего, новым премьером станет лидер победившей на парламентских выборах Лейбористской партии Кир Стармер. К сожалению для британцев, данный персонаж тоже не из тех, кто смотрят правде в глаза.