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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Миссия мира»: премьер Венгрии Виктор Орбан после Киева прилетел с визитом в Москву
Обсуждаться будет в том числе, как вы понимаете, украинский кризис и варианты его урегулирования.

Все люди разные, и политики все тоже разные. Кому-то при исторических тектонических сдвигах в геополитике достаточно на полном ходу в историю вляпаться, утонув в ней по самые уши и довольствуясь лишь аплодисментами от спонсоров, кому-то достаточно просто наворовать себе на красивую жизнь, пусть и с постоянной оглядкой до самого конца, ну а другим хочется в историю попасть. Сделать это не так-то просто, но вот Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, явно хочет в историю попасть, причём как максимально позитивная и здравомыслящая фигура — как миротворец.

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Несколько дней назад Орбан был с визитом в Киеве, где его мирные предложения были отвергнуты (публично; что было на самом деле, мы не знаем) украинским политическим руководством, ну а сегодня премьер Венгрии прибыл в Москву и уже встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как отметила служба протокола, инициатива о визите исходила от венгерской стороны, и подобные уточнения, как вы понимаете, немаловажны.

Сам Орбан называет свою последовательность визитов в Киев и Москву «миссией мира». Не вполне пока, впрочем, понятно, является ли это просто красивым слоганом или же в реальности украинская сторона дала добро на работу премьера Венгрии в качестве посредника при реальных мирных переговорах. Возможно, Орбан привёз в Москву согласие Киева на проведение обстоятельных, основательных переговоров с полным учётом требований и интересов России. В противном случае, как вы понимаете, ехать в Кремль не было никакого смысла, ведь позиция Кремля известна, и российский «план минимум» по завершению специальной военной операции был озвучен на высшем уровне.

Подробности переговоров Путина и Орбана станут известны позже. Если, конечно, пресс-службы двух глав государств сочтут необходимым сделать эти подробности достоянием общественности.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #венгрия
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