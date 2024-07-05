Дело очень нужное и своевременное.

Сейчас в России идёт ускоренная индустриализация: под промышленные предприятия разных размеров выделяются новые территории, к ним подводится электроснабжение, а непосредственно на самих предприятиях должны стоять трансформаторные (в данном случае понижающие) подстанции. Как следствие, эти трансформаторные подстанции необходимо где-то производить, и вот, новое соответствующее производство было налажено в Калининградской области.

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За производство подстанций отвечает компания «БалтЭнергоСервис», которая отметила, что это первое в Калининградской области серийное производство трансформаторных подстанций в железобетонных корпусах.

Компания участвует в программе регионального льготного финансирования как предприятие, занимающееся импортозамещением. Помимо трансформаторных подстанций также производит опоры для линий электропередач, закрытые распределительные устройства и щиты управления.