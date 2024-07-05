Впрочем, без ущерба и трагедии не обошлось.

Несмотря на бедственное положение, официальный Киев по малопонятной для рационального человека причине зачем-то продолжает это положение каждый день усугублять, провоцируя российское политическое руководство на то, чтобы отдать приказ вооружённым силам на нанесение массированных и групповых ударов возмездия по крайне чувствительным объектам двойного назначения — тем же остаткам энергосистемы Украины. В частности, сегодня ночью ВСУ осуществили попытку совершить масштабный налёт ударными беспилотниками по российским регионам, включая «старые», то есть, общепризнанные.

реклама

Мы не будем в очередной раз напоминать о том, что удары подобного рода Украине запрещены международным правом и выбранным Киевом статусом данного конфликта, потому что мы всё-таки живём в период коллапса международного права как такового, его замены правом сильного, который и будет формировать новый мировой порядок. Главное, что средства противовоздушной обороны отработали и предотвратили крупные разрушения.

Согласно комментарию Минобороны России, за прошедшую ночь средствами ПВО были уничтожены в общей сложности 50 беспилотников, из которых 26 над Запорожской областью, 14 над Краснодарским краем и 10 над Ростовской областью.

Без последствий эта атака, к сожалению, не обошлась: в Приморско-Ахтарске обломки сбитого БПЛА повредили крышу жилого дома, в результате чего погиб ребёнок. Как уже отмечалось, на удары подобного типа обязательно необходимо отвечать ударами возмездия по объектам двойного назначения, причём многократно большей силы. Официальный Киев должен понимать, что всё, что происходит с энергетикой на Украине — это его собственных рук дело, и не перекладывать ответственность на РФ, которая изначально к таким жёстким мерам прибегать совсем не хотела.