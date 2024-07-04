И опять обманули, понимаете ли.

Главная ложь украинского политического руководства относительно всего хода боевых действий после 24 февраля 2022 года — это «победа» под Киевом, когда ВСУ якобы смогли «заставить» ВС РФ отойти. Все, кто следят за истинным положением дел в зоне проведения специальной военной операции, прекрасно помнят, что отвод войск от Киева был связан с достижением договорённостей в Стамбуле между российской и украинской переговорными группами. Затем коллективно-западные спонсоры потребовали от Украины продолжать оказывать сопротивления, ну и официальный Киев не придумал ничего лучше, как солгать, выдав отвод ВС РФ от столицы в рамках договора за нанесение России военного поражения на данном направлении.

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Ничего подобного даже и близко не было, и сегодня на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в очередной раз об этом факте напомнил президент России Владимир Путин. По словам Путина, отвод российских войск от Киева был связан исключительно с «предложением, даже с настойчивой просьбой западных партнёров прекратить огонь, прекратить боевые действия». Россия отвела войска от Киева, продолжил Путин, дабы способствовать заключению окончательного мирного соглашения.

«И опять столкнулись с обманом. Договорённости, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку», — заявил президент России, риторика которого относительно этих «обманов» уже, мягко говоря, звучит совсем странно и крайне сильно режет слух и взгляд.

Здесь, впрочем, необходимо понимать, что основными адресатами комментария Путина являются не внутренние потребители информации в России, а жители стран глобального Юга, которые по тем или иным причинам могут недопонимать, что происходит, какова была цепочка событий и почему Украина продолжает оказывать сопротивление в этом заведомо обречённом для неё конфликте. Суть простая: Россия в самом начале специальной военной операции практически добилась всех поставленных целей, но официальный Киев в его нынешней форме полностью несубъектен, и вести с ним диалог не имеет большого смысла.