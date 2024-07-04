Экономика продолжает перегреваться, ЦБ её такими мерами охлаждает.

Поскольку текущая экономическая ситуация в России способствует развитию самых разных отраслей, возникает такая ситуация, как «перегрев» экономики: когда она растёт быстрее, чем может себе позволить по причине отсутствия развитого рынка сбыта продукции, нехватки специалистов и других факторов. Чтобы затормозить экономический рост, который при вышеуказанных условиях ведёт к экономической нестабильности, ЦБ РФ продолжает либо удерживать ключевую ставку на заведомо запретительных значениях, либо и вовсе завышать её ещё дальше.

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По всей видимости, в этом месяце ключевую ставку придётся дополнительно увеличить, о чём заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России. По её словам, данные демонстрируют, что экономика России «в значительной степени отклонилась от базового сценария». ЦБ ещё уточнит свой прогноз, поскольку проинфляционные риски реализовались и даже возросли, и в этом месяце обсудит возможность повышения ключевой ставки.

Напоминаем, что повышение ключевой ставки ведёт к повышению стоимости денег в стране, делая кредитование, по сути, запретительно дорогим. Таким образом обеспечивается стабилизация инфляции, ведь, как вы понимаете, если всем подряд раздавать дешёвые кредитные деньги, то возникнет дефицит предложения и избыток спроса, что ведёт к повышению цен. Именно такого сценария, когда инфляция выходит из-под контроля (как, это, например, происходит в Турции и Аргентине), и старается избежать ЦБ.