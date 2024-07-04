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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки в этом месяце
Экономика продолжает перегреваться, ЦБ её такими мерами охлаждает.

Поскольку текущая экономическая ситуация в России способствует развитию самых разных отраслей, возникает такая ситуация, как «перегрев» экономики: когда она растёт быстрее, чем может себе позволить по причине отсутствия развитого рынка сбыта продукции, нехватки специалистов и других факторов. Чтобы затормозить экономический рост, который при вышеуказанных условиях ведёт к экономической нестабильности, ЦБ РФ продолжает либо удерживать ключевую ставку на заведомо запретительных значениях, либо и вовсе завышать её ещё дальше.

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По всей видимости, в этом месяце ключевую ставку придётся дополнительно увеличить, о чём заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России. По её словам, данные демонстрируют, что экономика России «в значительной степени отклонилась от базового сценария». ЦБ ещё уточнит свой прогноз, поскольку проинфляционные риски реализовались и даже возросли, и в этом месяце обсудит возможность повышения ключевой ставки.

Напоминаем, что повышение ключевой ставки ведёт к повышению стоимости денег в стране, делая кредитование, по сути, запретительно дорогим. Таким образом обеспечивается стабилизация инфляции, ведь, как вы понимаете, если всем подряд раздавать дешёвые кредитные деньги, то возникнет дефицит предложения и избыток спроса, что ведёт к повышению цен. Именно такого сценария, когда инфляция выходит из-под контроля (как, это, например, происходит в Турции и Аргентине), и старается избежать ЦБ.

#россия #политика #финансы #экономика
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REY_B_
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Nvidia&Intel Hater
19:36
От ты клоун.Ток сейчас обратил внимание на каком железе 6600 там тестировалась.там pci-e 3.0 а это 20 процентов сразу коту под хвост производительности у этой карты.ыто же ты не тестишь в pcie03 свой ...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
glavhyilo
19:29
на украине мобилизуют смотрю вовсю.
ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки в этом месяце
Nvidia&Intel Hater
19:27
твое dlss такое убогое гавно что просто жесть.Hellblade все показал у тебя.Просто скажи что ты дурачек и тебе приходится в нативе врубать мыловарню чтоб мою карту догнать .реальность такова.Про лучи д...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Bryant333
19:25
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Nvidia&Intel Hater
19:24
ты уж честно скажи -без мыла галлимого твоя карта не может вообще ничего.ибо она обсос и конченая карта.уровень дна.Над твоим качеством в Hellblade не знаю то ли ржать то ли плакать -такого говнеца я ...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Nvidia&Intel Hater
19:22
ты давно не появлялся я так понимаю вантуз свой пока не включаешь ибо это эпическое дерьмо и без жары до 67 нагревалось.а сейчас в пензе за 30.у меня выше 60 снова не нагрелось и при 28 комнатных (при...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Nvidia&Intel Hater
19:20
ты мне сказки то не заливай.свою мыловарню засугь себе ты знаешь куда.Я тут включил твою ходильню которая still wakes .ты там апскейлеры подрубал ибо не тянет вообще карта.я один параметр то на высоки...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Бoтo - Чaт
19:19
Ишь чего этот пучеглазый жыдёнок захотел, халявки. А работать он не желает?
Дерипаска: Россия сможет восстановить уровень экономики 2005-2007 годов через 12 лет
Nvidia&Intel Hater
19:18
это для нового тестирования.Он раз уже тестил туалетную бумагу.Это вторая часть будет.кстати единственный тест нормальный у него
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
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