Полное выполнение требований России, очевидно. Для всего остального поезд ушёл, причём давным-давно.

Позиция России по специальной военной операции хоть и претерпевает изменения в сторону эскалации (например, в начале боевых действий плана по присоединению к РФ четырёх бывших областей Украины не было, но потом появился), но в целом они предельно стабильны и рациональны: если Киев хочет окончания боевых действий, то необходимо выполнить озвученные Москвой требования. Чем дольше Киев тянет время, тем хуже становятся условия, что очевидно и что также постоянно озвучивалось российским политическим руководством с первых дней специальной военной операции.

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Пару недель назад, за день до начала так называемого мирного саммита по Украине в Швейцарии, президент России Владимир Путин выдвинул предложение по мирному урегулированию кризиса. Условия простые: демилитаризация, денацификация, нейтрализация Украины, а также признание новых территориальных реалий с выводом вооружённых сил Украины с территории России в том виде, в котором её признаёт Россия. Сегодня Путин по итогам саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) повторил этот тезис и назвал его возможностью по мирному урегулированию украинского конфликта.

«Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации», — резюмировал Путин.

По словам Путина, Россия не против посредничества при урегулировании как такового, но никакой посредник не может подписывать финальные документы — их должна будет подписывать легитимная украинская власть, коей сейчас в стране нет. Кроме того, никакого прекращения огня на период подготовки к мирным переговорам не будет: Россия не позволит дать Украине время и возможности для того, чтобы укрепить своё положение на поле боя. Прекращение огня может быть только в том случае, если будет выполнено требование Москвы о выводе украинских войск с российской территории в соответствии с Конституцией РФ. Проще говоря, российская программа минимум — это выполнение всех достигнутых в Стамбуле весной 2022 года соглашений вкупе с официальной, международно признанной передачей России Крыма, Херсонской области, Запорожской области, ДНР и ЛНР в их полных административных границах.

Также Путин отметил, что ситуация с Украиной стала следствием игнорирования Западом российских интересов и вопросов безопасности. Правовая база для международной безопасности и стратегической стабильности имеется, и РФ свои предложения, добавил Путин, сформулировала, однако говорить на эту тему нужно в первую очередь с США, а пока что там говорить не с кем.