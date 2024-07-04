Но это всё равно лишь одна пятая от общих потребностей промышленности.

Как и масса других отраслей, производство подшипников в России активно разрушалось и разворовывалось в 1990-е по указке коллективного Запада с целью уничтожения конкурента и превращения территории бывшего СНГ в рынок сбыта для уже своей, западной продукции. Масштаб потерь, которые понесла Россия после распада СССР, причём как в результате оставления огромной части своей промышленности «за границей», так и в процессе «шоковой терапии», оценить не так уж трудно.

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В частности, отрасль производства подшипников в России была фактически полностью пущена под нож, и только в последние десять лет не без участия незаконных коллективно-западных рестрикций началось возрождение. Сейчас параллельно с общей индустриализацией наращивается и производство подшипников: согласно комментарию председателя Союза производителей подшипников России Алексея Кулешова, в 2023 году в РФ было произведено 37,1 млн подшипников.

Данный показатель, отметил Кулешов, представляет собой рост на 21 % по сравнению с 2022 годом.

Какие показатели производства подшипников имеются на сегодняшний день — за первые полгода 2024 года — неизвестно, но логично предположить, что рост продолжается. При всём этом, несмотря на позитивную статистику, отечественное производство позволяет покрыть лишь 1/5 всех потребностей рынка, которые составляют порядка 160 миллионов подшипников в год.