Сотрудничество Apple с российскими властями всё-таки ведётся.

Несмотря на то, что Apple была вынуждена присоединиться к незаконным американским реатрикциям против России, поскольку является поставщиком услуг и техники на российском рынке, в результате чего из того же App Store пропали десятки приложений от попавших в рестрикционные списки российских юридических лиц, сотрудничество компании с российскими властями при этом сохраняется. Так, Apple продолжает сотрудничать с Роскомнадзором, пресс-служба которого сообщила, что американская корпорация заблокировала в российском сегменте своего магазина приложений App Store доступ к 25 приложениям VPN-сервисов.

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Ведомство напомнило о том, что с начала весны текущего года в России запрещена реклама и популяризация средств обхода блокировок, коими, безусловно, являются все основные VPN-сервисы.

Учитывая, что Apple на данный момент не допускает установку приложений из сторонних источников, данное обстоятельство может стать большой проблемой для тех, кто пользуются заблокированными в России ресурсами и зарабатывают с их помощью деньги. Безусловно, таких абсолютное меньшинство, но их интересы в любом случае были попраны.