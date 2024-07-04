Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Apple по требованию РКН заблокировала в России 25 приложений VPN-сервисов
Сотрудничество Apple с российскими властями всё-таки ведётся.

Несмотря на то, что Apple была вынуждена присоединиться к незаконным американским реатрикциям против России, поскольку является поставщиком услуг и техники на российском рынке, в результате чего из того же App Store пропали десятки приложений от попавших в рестрикционные списки российских юридических лиц, сотрудничество компании с российскими властями при этом сохраняется. Так, Apple продолжает сотрудничать с Роскомнадзором, пресс-служба которого сообщила, что американская корпорация заблокировала в российском сегменте своего магазина приложений App Store доступ к 25 приложениям VPN-сервисов.

реклама

Ведомство напомнило о том, что с начала весны текущего года в России запрещена реклама и популяризация средств обхода блокировок, коими, безусловно, являются все основные VPN-сервисы.

Учитывая, что Apple на данный момент не допускает установку приложений из сторонних источников, данное обстоятельство может стать большой проблемой для тех, кто пользуются заблокированными в России ресурсами и зарабатывают с их помощью деньги. Безусловно, таких абсолютное меньшинство, но их интересы в любом случае были попраны.

#россия #apple #роскомнадзор
+
Написать комментарий (0)
В Челябинске выпустили автомобильный кран с возможностью работы от электросети
В России за год на 21 % выросло производство подшипников
Путин назвал условия, при которых украинский кризис может быть завершён
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
27
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
23
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
7
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
173
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
40
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
5
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
1
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
3
Китай ужесточает контроль за добычей редкоземельных металлов и торговлей ими
+
О криптовалютах, золоте и конце эпохи доллара
1

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
18:09
как он мать прикрутил это было что то
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Nvidia&Intel Hater
18:04
Когда подрубается мыловарня стараются о том сразу забыть.у него еще и качество -автоматически,то есть до ультра перфоманс пожалуйста
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
glavhyilo
18:03
а киевского призрака,покололи интересно.А то он нарезал мёртвые петли за штурвалом.
Sony закрывает бизнес по производству Blu-ray дисков и прекращает поставки розничным клиентам
Кирилл Казанцев
18:02
Вычитывать надо, прежде чем постить. Не Ботес, а Волопас.
Навигация без GPS - в России представлена уникальная система навигации для автономных трамваев
coth
17:48
Это не стартовая площадка, а стенд для статических испытаний.
Инцидент с китайским аналогом «Falcon 9» вероятно произошел из-за конструкции стартовой площадки
IceFireW
17:41
Что у нас еще выросло? Это все должно было начать расти 20 лет назад, а там все газ продавали и бабки себе в карман пихали. Жизнь превратилась в циферки и фото.
Forbes: Российские ракеты продолжают уничтожать «бесценные» для ВСУ самолеты
AleksK
17:38
В общем как я и думал. Только ты забыл стрелочку на dlss нарисовать.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
AleksK
17:35
Вот тебе пример как Линукс уделывает Винду https://youtu.be/RsWrGRVMDXg?si=MVSW9FmvBdU_SHD-
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Бoтo - Чaт
17:32
Не надо грязи, этот Розенбом - ещё крепкий старик и сможет стать во второй раз ПОТУСом даже не приходя в сознание. Или, если слегка модифицировать старую какляцкую околомайданную кричалку-лозунг: Байд...
Президент США Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов
Бoтo - Чaт
17:25
Сейчас пейсатые огребут как следует, после чего начнут визжать резаным кабанчиком. З.Ы. Двухзвездный генерал КМП США отчего-то помер в тренировочном лагере Twentynine Palms в Калифорнии. При этом отм...
В результате израильского удара погиб высокопоставленный командир "Хезболлы"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем