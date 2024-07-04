Может иногда пригодиться.

Всякий, кто имел дело со строительством, знает, что стандартные автомобильные краны, используемые при малоэтажном строительстве, это дело крайне шумное и дурно пахнущее выхлопами дизельных двигателей. В условиях, например, частного строительства, рабочим приходится перекрикивать работающий кран. На Челябинском механическом заводе, по всей видимости, сей факт осознали и придумали решение: автокран с возможностью подключения к электросети 380 В/50 Гц.

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Как отмечает предприятие, кран модели КС-55732 обладает стандартной грузоподъёмностью в 25 тонн при длине стрелы в 33 метра. При необходимости может оснащаться монтажной люлькой, способной выдвигаться на высоту до 35,8 метра.

В представлении пресс-службы Челябинского механического завода, сеть с напряжением 380 вольт имеется «на любом строительном объекте».

Оснащение непосредственно крана электродвигателем позволит решить целый ряд задач: улучшить экологическую обстановку на стройплощадке, работать в ночное время суток, а также увеличивать конкурентоспособность такого крана, ведь в процессе своей работы в режиме непосредственно крана он не расходует топливо и не изнашивает ресурс двигателя шасси, на котором установлен. Вопрос лишь в том, а на каждом ли строительном участке найдётся требуемая электрическая мощность. В том же загородном строительстве на участки преимущественно выделяют не более 15 КВт мощности.