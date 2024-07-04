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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России наладили производство отечественных комплектующих для тяговых электродвигателей
Утрачено было даже это.

Не скажем ничего нового, если напомним о том, что уровень проникновения западных технологий в российское машиностроение, причём от мала до велика, был колоссален. В период мира и «партнёрства», по большому счёту, ничего плохого в этом не было: ряд областей удалось благодаря этому модернизировать, а их продукцию довести до определённого стандарта качества и комфорта пользования. Но в 2022 году, как вы помните, все эти «партнёры» по первому же приказу своих правительств взяли и сбежали с российского рынка, причём неизвестно, когда теперь ситуация стабилизируется (скорее всего, не раньше, чем произойдёт полная смена западных политических элит на хотя бы минимально вменяемые).

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В результате в России пришлось экстренно искать способ обхода незаконных западных односторонних рестрикций («санкций»), попутно налаживая импортозамещающее производство везде, где это целесообразно. Выяснилось, например, что целесообразность импортозамещения была найдена в отрасли производства асинхронных тяговых электродвигателей. И вот, завод «Транснефтемаш» отчитался о том, что на нём налажено соответствующее импортозамещение.

Речь идёт о налаживании производства более 110 деталей, которые будут использоваться при производстве асинхронных трёхфазных тяговых электродвигателей переменного тока на предприятии «РЭД», входящем в «Транснефть».

О двигателях каких размеров и мощности, идёт речь, не уточняется, поэтому на данном этапе неясно, для какого конкретно транспорта (о том, что это будет транспорт, свидетельствует слово «тяговый») будут в конечном счёте производиться эти двигатели. А вариантов много: от трамваев и электробусов до электромобилей.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #электродвигатели
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