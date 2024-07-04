Здесь, как говорится, раз не готовы по-хорошему, всегда есть вариант по-плохому.

Как уже отмечалось неоднократно, у украинского политического руководства была масса вариантов и возможностей не просто избежать текущего вооружённого кризиса с военной сверхдержавой, а если уж сообразительности не доводить до этого сценария не хватило, то хотя бы как можно быстрее его закончить на максимально выгодных для себя условиях. Даже сейчас Россия, прекрасно понимая, что инициатива на её стороне, продолжает предлагать Украине максимально выгодный для последней вариант урегулирования.

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Да, Украине придётся официально, на международном уровне (через ООН) признать новые территориальные реалии, да, придётся принять условие полной и безусловной нейтрализации, да, пойти на жёсткую демилитаризацию с запретом иметь вооружённые силы выше уровня условно полицейских, и да, решить проблему радикальных супрематистских движений, поразивших практически все органы управления страной. Но это в любом случае лучше, чем сделать всё то же самое, но с ещё большими территориальными уступками и ещё с наложением на Украину обязательства выплатить России репарации по причине незаконных, террористических по своей сути обстрелов российской территории.

Но в Киеве выводов всё также не делают, по крайней мере, публично, поэтому боевые действия продолжаются, и в их процессе уничтожаются украинская инфраструктура и экономика. Так, сегодня Минобороны России сообщило, что за последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотная авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли удары по аэродрому ВСУ, в результате которого был уничтожен один МиГ-29. Кроме того, наносились удары по двум предприятиям военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающему заводу, а также по топливохранилищу, снабжавшим воинские части ВСУ.

Попутно с этим наносились удары по цеху производства и месту хранения ударных беспилотников, применяемых ВСУ в боевых задачах. Следует понимать, что масштаб истощения ПВО Украины уже носит критический характер: именно по этой причине российские дроны-разведчики могут беспрепятственно зависать над объектами поражения и осуществлять наведение и корректировку огня.