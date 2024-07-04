От нуля до «сотни» за 4 секунды.

На следующей неделе в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде состоится живая премьера топовой версии внедорожника Land Rover Defender Octa. Эта модель оснащена битурбомотором V8 разработки BMW объёмом 4,4 литра, мощностью 635 л.с. и максимальным крутящим моментом 750 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,0 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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Руководство Jaguar Land Rover приняло решение разделить LR на три отдельных бренда – Range Rover, Defender и Discovery. Марка Defender будет включать несколько моделей с угловатым стилем и внедорожными возможностями. В настоящее время производитель разрабатывает младшую модель на электромобильной платформе EMA с 800-вольтовой архитектурой.

Флагманом нового бренда остается актуальный Defender поколения L663. Самый мощный, быстрый и дорогой вариант, созданный на базе Defender 110, получил название Octa. Первые официальные тизеры были опубликованы в марте текущего года, а теперь новинка полностью рассекречена.

Вариант с прибавкой Octa получил регулируемую в шести направлениях подвеску 6D Dynamics с гидроцилиндрами вместо стабилизаторов поперечной устойчивости, а также тормоза Brembo с эмблемой версии на суппортах. Внедорожник оборудован системой, автоматически определяющей тип поверхности и оптимизирующей работу автомобиля в зависимости от дорожных условий. Водители могут вручную регулировать настройки рулевого управления, дроссельной заслонки и подвески.

По сравнению с обычным Defender 110, Land Rover Defender Octa на 28 мм выше и на 68 мм шире. Его габариты составляют 4758 x 2008 x 1967 мм, а глубина брода увеличена на 100 мм и составляет 1 метр. Топовый внедорожник оснащён 33-дюймовыми шинами Goodyear Advanced All-Terrain, расширенными колёсными арками, а также изменёнными радиаторной решёткой и воздухозаборником в нижней части переднего бампера. Задний бампер также новый. Автомобили Octa получили двухцветный кузов с чёрными крышей и багажной дверью.

Интерьер Defender Octa включает несколько дополнительных вариантов отделки из современных материалов, новые сидения и иную акустическую систему. До дилеров на домашнем рынке первые автомобили доберутся в конце текущего года. Стоимость версии Edition One составит 160 800 фунтов стерлингов (примерно 18 млн рублей по текущему курсу), а цена обычного варианта Defender Octa равна 145 300 фунтов стерлингов (примерно 16,3 млн рублей).