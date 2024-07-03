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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украине пророчат топливный кризис на фоне массового использования генераторов из-за отключений электроснабжения
Ситуация и так уже тяжёлая, и то ли ещё будет зимой и в последующие годы.

Поскольку киевское политическое руководство не хочет даже рассматривать предлагаемые многочисленными странами глобального Юга (и даже Европы, если учитывать Венгрию) варианты мирного урегулирования текущего кризиса, завершение которого нужно в первую и в последнюю очередь самой Украине, а не кому бы то ни было ещё, то боевые действия продолжаются, а вместе с ними продолжаются и разрушения украинской инфраструктуры, в основном энергетической. Сейчас украинский малый и средний бизнес перебивается, используя резервные генераторы, но, как вы понимаете, для их работы необходимо топливо, которого скоро может начаться дефицит и, как следствие, взлёт цен.

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В частности, украинский Telegram-канал «Легитимный» пишет, что сейчас на Украине регулярно при отключении центрального энергоснабжения запускаются свыше 50 тысяч электрогенераторов разной мощности. В среднем они потребляют полтора литра топлива в час, что в переводе на общее количество работающих установок переваливает за 75 тысяч литров в час. При условии ежедневных отключений света в общей сложности на 10 часов получается, что текущее украинское генераторное «хозяйство» потребляет 750 тысяч литров топлива в сутки. Чтобы обеспечивать такое дополнительное (вдобавок к легковым и грузовым автомобилям) потребление топлива, необходимо, по подсчётам «Легитимного», каждые сутки завозить по 45—50 бензовозов. С наступлением осени и зимы ситуация станет ещё более тяжёлой, и потребление топлива генераторами также возрастёт.

Канал также отмечает, что топливо в огромных количествах потребляется непосредственно на линии боевого соприкосновения, расходуется на обеспечение военных и иных негражданских объектов, сгорает в топливохранилищах при ракетных и беспилотных ударах ВС РФ, и прочее-прочее.

Прогноз неутешительный: если так будет продолжаться, то существует высокий риск возникновения на Украине топливного кризиса. С заправок топливо, быть может, и не пропадёт, но цены на него, продолжает «Легитимный», имеют все шансы подняться. Также тот же канал со ссылкой на свои источники пишет, что в случае продолжения конфликта, а он, скорее всего, продолжится минимум до весны 2025-го, энергосистема Украины будет повреждена настолько, что её восстановление займёт минимум десять лет — с необходимостью в ближайшие годы после окончания боевых действий жить с отключениями света на 8—12 часов в сутки. И это ещё самый благоприятный сценарий.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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