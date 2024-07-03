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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Си Цзиньпин заявил о поддержке Китаем России в противодействии незаконным санкциям
Это очень серьёзное заявление.

В редакционных материалах мы часто добавляем к западным односторонним рестрикциям («санкциям», хотя технически это именно рестрикции — ограничения) определение «незаконные». Таковыми они являются по той простой причине, что, во-первых, вводятся не Советом Безопасности ООН, а, значит, являются односторонними мерами экономического воздействия на оппонента, а во-вторых, противоречат нормам международной торговли, праву человека на свободу передвижения, а в особо запущенных случаях — когда дело касается, например, поставок запчастей для гражданских самолётов и поставок жизненно важных лекарств — и вовсе является посягательством на главное право человека: право на жизнь.

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Рестрикции незаконны, и сегодня это подтвердил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, страна которого также находится на начальном этапе западного санкционного воздействия. По словам Си Цзиньпина, которые он произнёс на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Китай поддерживает Россию в её противостоянии незаконным односторонним санкциям и гегемонизму [коллективного Запада — прим. ред.].

Также, по словам председателя КНР, Пекин поддерживает Москву в её председательстве в БРИКС, объединении государств глобального Юга, а также в предотвращении новой Холодной войны.

Как вы понимаете, это очень серьёзные заявления, обозначающие, что на данном историческом этапе пути России и Китая полностью параллельны — страны преследуют одни и те же внешнеполитические интересы. Вообще, период охлаждения отношений между Пекином и Москвой во второй половине XX века — это, скорее, историческая аномалия, чем естественный ход этой самой истории. Похожих примеров новая и новейшая история России больше не припомнит.

#россия #политика #китай #санкции #экономика
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