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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
Общий объём инвестиций в реализацию проекта составит около 2,5 млрд рублей.

В Солнечногорске началось строительство нового предприятия по производству самоклеящихся этикеток. Компания «Флексо-Пак» приступила к строительству комплекса по производству высококачественных самоклеящихся этикеток в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске.

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Строительство первой очереди с последующим его вводом в эксплуатацию ппланируется завершить в IV квартале 2025 года. Ещё две оставшиеся очереди будут запущены в 2026 году.

Общий объём инвестиций в реализацию проекта составит порядка 2,5 млрд рублей. На новом предприятии площадью 16 тысяч кв.м. будет создано не менее 150 новых рабочих мест для жителей Солнечногорска. Производимые в Подмосковье этикетки будут применяться для брендирования продуктов питания, напитков, бытовой химии, косметики, парфюмерии, а также фармацевтической продукции.

На сегодняшний день у компании «Флексо-Пак» уже есть три действующих предприятия, производственные мощности которых позволяют в год выпускать более 45 млн кв.м. готовой продукции для приклеивания на самые разные поверхности: стекло, ПЭТ, металл, пластик, резину и пленку. Новое предприятие в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является КРМО, будет работать по принципу полного цикла, включая разработку дизайна, изготовление сырья и производство готовой продукции.

Краски, растворители и полуфабрикаты инвестор планирует закупать у российских производителей. Готовая продукция будет поставляться по всей России и в страны СНГ.

#производство #сделано в рф
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