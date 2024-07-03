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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Турции заявил о цели достижения товарооборота с Россией в $100 млрд
Сейчас — вдвое меньше.

Турция является единственным государством-членом НАТО, которое не просто сохранило с Россией торговые и политические отношения, но и всецело намерено их развивать, причём семимильными шагами, посматривая в сторону вступления БРИКС. Возможностью принимать суверенные решения в собственных интересах Турция обязана тем фактом, что её уже 25 лет никак не могут принять в Евросоюз: государства, вступившие в это экономическое объединение, такой роскоши лишены и вынуждены следовать незаконным антироссийским рестрикциям, бьющим в первую и последнюю очередь по их собственным экономикам и потенциалам.

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Сегодня в Астане начался саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой Турция является партнёром по диалогу, и основное внимание прессы в рамках данного мероприятия было и будет приковано к общению президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайиапа Эрдогана.

По словам Эрдогана, экономические отношения Турции и России развиваются стабильно, и цель на обозримую перспективу — достичь товарооборота между странами в $100 миллиардов. Сейчас этот показатель составляет $55 миллиардов, так что, как вы понимаете, планы у Анкары и Москвы наполеоновские — по сути, удвоить товарооборот.

Напомним, что Турция в том числе является одним из основных государств, которые помогают России обходить незаконные односторонние коллективно-западные рестрикции.

#россия #политика #экономика #турция
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Легенда
17:26
всм? это мой чек. я же тот автор на пикабу
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
IronWolf
17:24
эх шеша шеша а мы тебе верили, а ты нам опять напиздел...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Мимо
17:23
Ты сейчас прокукарекал точно так же, как и "автор" Чумба. В одном петушином углу обитаете?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
IronWolf
17:23
все крупные корпорации про которые мы постоянно слышим по всему миру, вот они все дураки , Уркин у нас дартаньян... но при этом английский выучить забыл, нажмите в ютубе перевод, вам по русски озвуча...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
IronWolf
17:21
т.е как я и говорил смысл статьи от вас ускользнул.... был услышан только лозунг "Бургеркинг говно"
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Urkins
17:21
Ну нормально, какого то клоуна содержат, чтобы он факи в экран показывал, веселил, амд что ли содержит?)
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
IronWolf
17:19
вы даже не поверите насколько это серьезный чел...его крупные корпорации всем миром содержат за свои бабки... т.е то что он по английски сказал вы не поняли, а интернациональный фак разобрали....я дум...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Urkins
17:18
Потенциала нет потому что они не стараются и не будут, это видно, если бы они захотели что то сделать, то сделали бы уже давно. Привели хотя бы драйвера в Виндовс в порядок чтобы не было всей этой куч...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
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