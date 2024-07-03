Сейчас — вдвое меньше.

Турция является единственным государством-членом НАТО, которое не просто сохранило с Россией торговые и политические отношения, но и всецело намерено их развивать, причём семимильными шагами, посматривая в сторону вступления БРИКС. Возможностью принимать суверенные решения в собственных интересах Турция обязана тем фактом, что её уже 25 лет никак не могут принять в Евросоюз: государства, вступившие в это экономическое объединение, такой роскоши лишены и вынуждены следовать незаконным антироссийским рестрикциям, бьющим в первую и последнюю очередь по их собственным экономикам и потенциалам.

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Сегодня в Астане начался саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой Турция является партнёром по диалогу, и основное внимание прессы в рамках данного мероприятия было и будет приковано к общению президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайиапа Эрдогана.

По словам Эрдогана, экономические отношения Турции и России развиваются стабильно, и цель на обозримую перспективу — достичь товарооборота между странами в $100 миллиардов. Сейчас этот показатель составляет $55 миллиардов, так что, как вы понимаете, планы у Анкары и Москвы наполеоновские — по сути, удвоить товарооборот.

Напомним, что Турция в том числе является одним из основных государств, которые помогают России обходить незаконные односторонние коллективно-западные рестрикции.