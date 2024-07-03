За аэродромы взялись конкретно.

Поскольку страны коллективного Запада обязали младочленов ЕС и НАТО отдать на нужды Украины все свои запасы авиационной техники в обмен на то, что когда-нибудь в будущем им, может быть, перепадёт авиация производства США, даже спустя 2,5 года специальной военной операции боевая авиация у вооружённых сил Украины всё ещё сохраняется, хоть и редеет каждую неделю. Причём редеет бешеными темпами, обеспечиваемыми не только работой средств противовоздушной обороны, но и точными ударами ракетных средств поражения по аэродромам базирования Воздушных сил ВСУ.

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На этой неделе по аэродромам ВСУ вообще «прилетало» основательно: сначала групповым ударом по аэродрому Миргород были уничтожены пять и повреждены два истребителя Су-27, затем удар был нанесён по аэродрому Полтава, где был уничтожен вертолёт Ми-24 ВСУ, а также несколько автомобилей инженерной авиационной службы.

Сегодня Минобороны России поделилось кадрами с дрона-разведчика, кружившего над аэродромом Полтава. Как нетрудно заметить, никакого противодействия разведывательным БПЛА ВС РФ, несмотря на удалённость аэродрома от линии боевого соприкосновения, со стороны ВСУ не оказывается, что свидетельствует о критическом состоянии радарных станций украинских систем ПВО. В начале специальной военной операции, как вы помните, ничего подобного даже близко не было.