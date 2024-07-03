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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Россия вышла на первое место по добыче алмазов в стоимостном выражении
Впервые с 2019 года.

Впервые с 2019 года Россия вышла на первое место по стоимости добытых алмазов, обогнав Ботсвану. Согласно расчётам российских СМИ, сделанных на основе данных Кимберлийского процесса, Россия стала главной страной по добыче алмазов в мире, закрепив за собой долю более трети всех добытых каратов.

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Прошлый год ознаменовался сокращением мирового производства алмазов на 8%, до 111,5 миллиона каратов. Стоимость этих камней сократилась на 20 %, до 12,7 миллиарда долларов. Такими объёмы добычи были только в 2020 году, когда пандемия коронавируса привела к минимуму в 107,3 миллиона карат.

Теперь по странам: Россия в 2023 году произвела 37,3 миллиона карат, что составляет 33,5 % от мирового производства. Это уже второй год подряд, когда доля страны в мировой добыче превышает треть от всего объёма. При этом Россия единственная из крупнейших производителей смогла увеличить стоимость добытых алмазов — на 1,5 %, до 3,6 миллиарда долларов, несмотря на снижение объёма производства на 11 %. Именно это позволило ей обогнать Ботсвану по стоимости добычи впервые с 2019 года.

Ботсвана, напротив, хоть и увеличила добычу на 2,4%, до 25,1 миллиона карат, но стоимость произведённых камней упала на 30%, до 3,3 миллиарда долларов. На третьем месте осталась Канада: её производство сократилось на 1,7%, до 16 миллионов карат, а стоимость упала на 17,5 %, до 1,55 миллиарда долларов.

Ангола поднялась на четвёртое место по производству алмазов, увеличив добычу на 11,3 %, до 9,75 миллиона карат, однако её стоимость снизилась на 22%, до 1,5 миллиарда долларов. Пятерку лидеров замыкает Демократическая Республика Конго: объём производства сократился на 23%, до 8,35 миллиона карат, а стоимость упала на 15%, до 65 миллионов долларов.

#сделано в рф
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