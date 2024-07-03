Потому что много всего опасного на нём регулярно собирают во всех смыслах.

Доставшееся Украине в наследство и, откровенно говоря, незаслуженно, народное хозяйство СССР/России, было Украиной либо полностью разбазарено, либо стало применяться против РФ в рамках той же специальной военной операции. Как следствие, угрозы российским войскам и территориям должны ликвидироваться превентивно. ВСУ регулярно используют циклопические площади завода «Южмаш» в Днепропетровске (Днепре), поэтому периодически по этим площадям прилетают российские средства поражения в виде беспилотников и крылатых и/или баллистических ракет.

реклама

Вот и сегодня утром по «Южмашу» вооружёнными силами России был нанесён групповой ракетный удар. Очевидцы сообщают минимум о трёх «прилётах» ракет, а также о вторичной детонации, что свидетельствует о том, что на заводе действительно размещались вооружения и боеприпасы, и предприятие автоматически стало законной военной целью.

Украинские источники сообщают о тридцати пострадавших в результате данного удара. Учитывая, что удар наносился днём, то есть, совершался в сжатые сроки по причине опасений о скорой отправке собранных там боеприпасов и военной техники ближе к линии боевого соприкосновения, допускаем, что в этот раз украинская сторона не обманывает, и пострадавшие действительно есть. Обычно, напомним, ВС РФ старается наносить удары ночью — с целью минимизации сопутствующего ущерба.