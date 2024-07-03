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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России испытали надводный дрон, работающий на «зелёной» энергии
В данном случае на энергии ветра и солнца.

Развитие морских беспилотников, вопреки ставшему расхожим за 2,5 года специальной военной операции мнению, носит преимущественно отнюдь не военный, а самый гражданский характер. В России такие «дроны» тоже разрабатывают и испытывают, и вот, компания SR Drones объявила о проведении испытаний «автономного необитаемого надводного аппарата» под названием «Нарвал», отличительной особенностью которого является его «зелёный» статус.

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В качестве источников энергии «Нарвал» использует солнечные батареи и силу ветра, а энергию накапливает, естественно, в аккумуляторах.

В рамках проверки, состоявшейся в конце июня, разработчики беспилотника спустили его на воду и провели ходовые испытания параллельно с проверкой системы отправки данных с «судна» на береговую станцию связи.

Конкретно данный беспилотник создан для выполнения сугубо научных и исследовательских задач: оказывать помощь в моделировании погодных условий, калибровать спутниковые данные, отслеживать перемещения рыб и морских млекопитающих, следить за браконьерством, обнаруживать и отслеживать нефтяные разливы, и другое.

#россия #технологии #промышленность #беспилотники
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