Киев никаких уроков из своих действий всё также не усваивает.

Как уже отмечалось нами многократно, любые попытки Украины, не говоря уже про успешные, наносить ущерб российской военной инфраструктуре вне непосредственно зоны боевых действий, а гражданской — вообще везде, являются незаконными с точки зрения международного права: Киеву рамками данного конфликта, который он для себя обозначил просто как военное положение, запрещено так себя вести. Но правда заключается в том, что мы живём в период уничтожения текущего международного права с его последующей заменой на нечто совершенно незыблемое.

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Украинское политическое руководство по некой необъяснимой причине продолжает жить в парадигме, будто ему отвечать ни за что не придётся, хотя весь ход текущего конфликта и его постоянная ответная эскалация со стороны РФ наглядно доказывают обратное, и продолжает пытаться нанести ущерб российской инфраструктуре. Сегодня, в частности, ВСУ пытались если не потопить, то как минимум повредить корабли Черноморского флота, расквартированные в Новороссийске. Именно в районе Новороссийска происходило ночное отражение атаки безэкипажных катеров (БЭКов, морских беспилотников), и сегодня Минобороны России поделилось кадрами данного процесса.

Согласно официальному комментарию МО РФ, дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в Чёрном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.

Ранее российское политическое руководство поручило усовершенствовать системы защиты кораблей флота от современных угроз, в том числе от морских «дронов». Хотя масштабы потерь Черноморского флота от БЭКов, мягко говоря, сильно преувеличены украинской и слепо повторяющей за ней западной пропагандами, потери имеются, и значительные, поэтому вопрос адаптации флота к реалиям сейчас является основным.