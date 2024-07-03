Как уже отмечалось нами многократно, любые попытки Украины, не говоря уже про успешные, наносить ущерб российской военной инфраструктуре вне непосредственно зоны боевых действий, а гражданской — вообще везде, являются незаконными с точки зрения международного права: Киеву рамками данного конфликта, который он для себя обозначил просто как военное положение, запрещено так себя вести. Но правда заключается в том, что мы живём в период уничтожения текущего международного права с его последующей заменой на нечто совершенно незыблемое.
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Украинское политическое руководство по некой необъяснимой причине продолжает жить в парадигме, будто ему отвечать ни за что не придётся, хотя весь ход текущего конфликта и его постоянная ответная эскалация со стороны РФ наглядно доказывают обратное, и продолжает пытаться нанести ущерб российской инфраструктуре. Сегодня, в частности, ВСУ пытались если не потопить, то как минимум повредить корабли Черноморского флота, расквартированные в Новороссийске. Именно в районе Новороссийска происходило ночное отражение атаки безэкипажных катеров (БЭКов, морских беспилотников), и сегодня Минобороны России поделилось кадрами данного процесса.
Согласно официальному комментарию МО РФ, дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в Чёрном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.
Ранее российское политическое руководство поручило усовершенствовать системы защиты кораблей флота от современных угроз, в том числе от морских «дронов». Хотя масштабы потерь Черноморского флота от БЭКов, мягко говоря, сильно преувеличены украинской и слепо повторяющей за ней западной пропагандами, потери имеются, и значительные, поэтому вопрос адаптации флота к реалиям сейчас является основным.