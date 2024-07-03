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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: МО РФ показало кадры отражения атаки украинских БЭКов в районе Новороссийска
Киев никаких уроков из своих действий всё также не усваивает.

Как уже отмечалось нами многократно, любые попытки Украины, не говоря уже про успешные, наносить ущерб российской военной инфраструктуре вне непосредственно зоны боевых действий, а гражданской — вообще везде, являются незаконными с точки зрения международного права: Киеву рамками данного конфликта, который он для себя обозначил просто как военное положение, запрещено так себя вести. Но правда заключается в том, что мы живём в период уничтожения текущего международного права с его последующей заменой на нечто совершенно незыблемое.

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Украинское политическое руководство по некой необъяснимой причине продолжает жить в парадигме, будто ему отвечать ни за что не придётся, хотя весь ход текущего конфликта и его постоянная ответная эскалация со стороны РФ наглядно доказывают обратное, и продолжает пытаться нанести ущерб российской инфраструктуре. Сегодня, в частности, ВСУ пытались если не потопить, то как минимум повредить корабли Черноморского флота, расквартированные в Новороссийске. Именно в районе Новороссийска происходило ночное отражение атаки безэкипажных катеров (БЭКов, морских беспилотников), и сегодня Минобороны России поделилось кадрами данного процесса.

Согласно официальному комментарию МО РФ, дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в Чёрном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.

Ранее российское политическое руководство поручило усовершенствовать системы защиты кораблей флота от современных угроз, в том числе от морских «дронов». Хотя масштабы потерь Черноморского флота от БЭКов, мягко говоря, сильно преувеличены украинской и слепо повторяющей за ней западной пропагандами, потери имеются, и значительные, поэтому вопрос адаптации флота к реалиям сейчас является основным.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Челентано
14:26
Вам еще повезло, что пустые населенные пункты стирают... США и их шестерки не стесняются вместе с населением такое проворачивать.
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
Легенда
14:23
ухахах. я уже забыл что такое работа. гамаю в хонкай щя. правильно , работай. я живу на ваши налоги.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
glavhyilo
14:21
а РФ не нужны эти переговоры.И соответственно это пустая болтавня в европах,никто с этими разговаривать вообще не будет.
Крупнейшие экономики Европы выступают за переговоры Украины и РФ, но против принятия Киева в ЕС
Filonenko Oles
14:20
ну давай хуйленок. До войны квартира в Вильнюсе стоила столько же сколько в Петербурге. Сейчас дороже примерно на 30% И что ?
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
AleksK
14:20
Да, ты прикинь, в будние дни с 8 до 17 большинство людей работает.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Легенда
14:19
ты чё на работе чтоли?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Павел Васильев
14:19
Я тоже разочарован и Фуриосой и Дорогой ярости... Всё, магия потеряна... Вроде и картинка хорошая и костюмы и трюки, но не цепляет, не знаю почему. По сравнению с Битвой за бензин и Под куполом грома...
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Filonenko Oles
14:19
Ну что еще сравним хуйленок? Цену на еду? так она ниже и лучше качеством чем у тебя говно которым вас пичкают Что еще ? Бензин ? ну да. Только зарплата то в три раза больше чем твоя хуйленок, позволяе...
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
AleksK
14:18
На ноуте с интегратом?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Filonenko Oles
14:18
мозгов ты своих не нашел тупая ты свинья Поплачь еще https://www.toyota.lt/contact/dealers
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
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