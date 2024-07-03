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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Обновлённая версия популярного Geely Emgrand красуется на первых реальных фото — также объявлена дата начала продаж
Настоящий хит в РФ и РБ.

Geely Emgrand получил обновлённый внешний облик вместе с уточнённой датой старта продаж — 6 июля. В то время как экстерьер четырехдверного седана претерпел ряд изменений, интерьер остался практически идентичным прошлой модели. По предварительным данным, технические характеристики автомобиля также сохранились.

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Радиаторная решётка теперь выглядит массивнее за счёт обновлённых вертикальных клиньев, лишённых вогнутости. В переднем бампере добавлены новые хромированные L-образные вставки, а богатые комплектации фар получили дополнительные секции. Эмблема марки на решётке стала серебристой, а не чёрной. Габариты остаются такими же: длина — 4638 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 2650 мм.

Напомним, в июне были опубликованы первые официальные изображения обновленного Geely Emgrand, теперь же выпущены более детализированные фотографии реальных автомобилей. Здесь стоит отметить, что модель текущего поколения, построенная на платформе BMA, ещё с 2021 года представлена на китайском рынке. В прошлом году автомобиль прошёл техническое обновление, ориентированное на внутренний рынок. Сейчас Emgrand представлен во многих странах, включая Россию и Беларусь.

Интерьер изменений практически не получил: немного обновилась мультимедийная система, хотя экран остался прежнего размера — 12,3 дюйма. Появился новый вариант отделки салона — рыжевато-коричневый, добавленный к привычным уже чёрному и серо-зеленому вариантам.

Технические характеристики тоже остались прежними. В Китае Emgrand поставляется с бензиновым двигателем 1.5, мощностью 126 л.с. и крутящим моментом 152 Нм (в России мощность 122 л.с. с тем же крутящим моментом). Двигатель предлагается с пятиступенчатой механикой или вариатором (в российских версиях — шестиступенчатый автомат вместо CVT).

Ожидается, что обновлённый Geely Emgrand появится в других странах не раньше следующего года.

#автомобили #geely #geel emgrand
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