В нём не будет ничего радикально нового, да и сумма свидетельствует о том, что это будет пакет-заказ в американских предприятиях ВПК.

Несмотря на то, что бесконечное финансирование Киева — это, что называется, не в коня корм, отказываться от зарабатывания денег на украинском проекте США, по крайней мере пока, не намерены. Не для того, в конце концов, несколько месяцев назад был одобрен пакет «помощи» на десятки миллиардов долларов. Вот потихонечку из этой «кубышки» средства и передают. Так, агентство Reuters узнало, что в ближайшее время Пентагон объявит о выделении Киеву пакета «помощи» на $2,3 млрд.

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В этот пакет войдут все стандартные пункты: противотанковые средства поражения, артиллерийские снаряды, ракеты для систем ПВО и прочее.

По сумме «пакета» нетрудно догадаться, что собираться он будет не из наличных запасов Пентагона, коих не так много, как хотелось бы верить самому Пентагону, а непосредственно на предприятиях американского военно-промышленного комплекса. Проще говоря, пока эту военную «помощь» произведут, пока испытают, пока отправят — пройдут месяцы, а, может, даже годы — в случае, например, с поставками новых систем ПВО, если таковые будут. А есть ли у Украины столько времени — вопрос для продолжительных дискуссий.