Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Asia Times: боевые действия на Украине завершатся капитуляцией Киева
Судя по всему, к этому всё и движется. Впрочем, Киеву было предоставлено столько вариантов избежать этого сценария, что даже вспоминать некрасиво.

На тему того, что украинский кризис можно и нужно было избежать (и нужно это было делать в первую и последнюю очередь самой Украине), написано уже бесчисленное количество статей, а впоследствии будет написано ещё и бесчисленное количество диссертаций. Тем не менее, воз и ныне там: официальный Киев, проигрывая вооружённый конфликт, продолжает вести себя так, будто никакого проигрыша нет, а впереди только «перемога».

реклама

С каждым днём количество государств в мире, которые разделяют это фантастическое видение Украиной ситуации, уменьшается. И вот, издание Asia Times, которое, как вы понимаете, не обременено необходимостью следовать коллективно-западной информационной повестке по обману своих читателей и зрителей посредством создания и раскручивания ложных «нарративов», пишет, как есть: боевые действия на Украине закончатся сдачей — капитуляцией Киева.

Журналист Asia Times в своей статье пишет, что если украинское политическое руководство не будет стремиться к переговорному разрешению конфликта, то возникнет ситуация, при которой вооружённые силы Украины схлопнутся, а в столице страны будет установлено новое правительство. Это правительство, продолжает журналист, заключит с Россией все необходимые договоры, включая непосредственно договор о капитуляции, который будет подразумевать выполнение всех российских требований, включая главные: демилитаризацию и безоговорочную нейтрализацию Украины.

Хотя для Украины такой расклад станет самым неблагоприятным, для европейской безопасности, по мнению автора статьи, он как раз-таки будет показательным и полезным, поскольку позволит НАТО выйти на прямой диалог с Россией о формировании новой архитектуры безопасности на континенте. Почему сценарий капитуляции Украины должен развиваться именно таким образом, неясно, но полёт журналистской фантазии никто не отменял. Здесь необходимо отметить, что поведение официального Киева таково, что вышеуказанный прогноз не столь уж фантастичен: политическое руководство Украины делает всё возможное, чтобы этот кризис закончился для неё самым тяжёлым и безальтернативным образом.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
МО РФ подтвердило уничтожение большого количества самолётов ВСУ в ходе ракетного удара по аэродрому в Миргороде
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
38
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
20
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
10
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
213
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
3
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
13
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
16

Сейчас обсуждают

Game tester
02:39
Отлично! Ждём
Обнаружены видеокарты Intel Arc Battlemage X2 и X3: до 448 EU и 256-битный интерфейс шины
Антон Тутынин
02:34
Контроллер скуф-энвижн это сильно)))
Беспилотник США SeaGuardian получит расширенные возможности наведения для дальних атак
Антон Тутынин
02:27
Без закапывания под поверхность в любом случае не выжить, даже не учитывая "метеоризм")))
Учёные пояснили, почему идея Илона Маска о создании колонии на Марсе неосуществима
N1ghtwish
02:24
"К сожалению, нам пришлось заблокировать страницу Sabu за нарушение правил сайта." Пошел нахуй бот.
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
Антон Тутынин
02:10
Только средняя з/п в 75k всё ещё сильно не равна действительно средней
AMD представляет инструмент разгона Curve Shaper для процессоров Ryzen 9000
Антон Тутынин
02:06
Наверное, не во всём)))
Масштабный сбой на серверах Xbox: проблемы наблюдаются во всём мире
Леон Брусиловский
01:50
Запустить то он может а сколько он протянет на этой частоте?
Российский FPV-дрон нашёл самое слабое место M1A1SA Abrams и поразил танк в люк механика-водителя
Dark_Cloud
01:47
https://www.youtube.com/watch?v=fj1GOE7SKg4
Глава NVIDIA: Будущее рабочее место станет «объемным», a ИИ заменит человека
Михаил Невский
01:46
ну да видимо двухгодовую зарплату за авто многих устраивает - это примерно 75к * 24 = 1.8 млн. руб. Тогда как считается нормальным потратить не более 6 месячную зарплату за хорошее авто, или 3-4 месяч...
AMD представляет инструмент разгона Curve Shaper для процессоров Ryzen 9000
Антон Филимонов
01:26
Автор ты вообще спеки читал процев, где там кэш увеличенный?
Новейшие процессоры AMD Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT AM4 для ПК дебютируют 31 июля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем