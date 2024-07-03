Судя по всему, к этому всё и движется. Впрочем, Киеву было предоставлено столько вариантов избежать этого сценария, что даже вспоминать некрасиво.

На тему того, что украинский кризис можно и нужно было избежать (и нужно это было делать в первую и последнюю очередь самой Украине), написано уже бесчисленное количество статей, а впоследствии будет написано ещё и бесчисленное количество диссертаций. Тем не менее, воз и ныне там: официальный Киев, проигрывая вооружённый конфликт, продолжает вести себя так, будто никакого проигрыша нет, а впереди только «перемога».

реклама

С каждым днём количество государств в мире, которые разделяют это фантастическое видение Украиной ситуации, уменьшается. И вот, издание Asia Times, которое, как вы понимаете, не обременено необходимостью следовать коллективно-западной информационной повестке по обману своих читателей и зрителей посредством создания и раскручивания ложных «нарративов», пишет, как есть: боевые действия на Украине закончатся сдачей — капитуляцией Киева.

Журналист Asia Times в своей статье пишет, что если украинское политическое руководство не будет стремиться к переговорному разрешению конфликта, то возникнет ситуация, при которой вооружённые силы Украины схлопнутся, а в столице страны будет установлено новое правительство. Это правительство, продолжает журналист, заключит с Россией все необходимые договоры, включая непосредственно договор о капитуляции, который будет подразумевать выполнение всех российских требований, включая главные: демилитаризацию и безоговорочную нейтрализацию Украины.

Хотя для Украины такой расклад станет самым неблагоприятным, для европейской безопасности, по мнению автора статьи, он как раз-таки будет показательным и полезным, поскольку позволит НАТО выйти на прямой диалог с Россией о формировании новой архитектуры безопасности на континенте. Почему сценарий капитуляции Украины должен развиваться именно таким образом, неясно, но полёт журналистской фантазии никто не отменял. Здесь необходимо отметить, что поведение официального Киева таково, что вышеуказанный прогноз не столь уж фантастичен: политическое руководство Украины делает всё возможное, чтобы этот кризис закончился для неё самым тяжёлым и безальтернативным образом.