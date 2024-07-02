Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Центральном федеральном округе России зафиксировано рекордное летнее потребление электроэнергии
Связано это, понятное дело, с аномальной жарой.

Погода в средней полосе России в этом году постоянно удивляет: если зима, то рекордно холодная, когда столбик термометра опускается до -30 градусов, если лето, то, опять же, рекордно жаркое — с 30—32-градусной жарой в конце июня—начале июля. Жара приводит к необходимости более интенсивной работы охладительной аппаратуры, поэтому вполне закономерно, что в Центральном федеральном округе, который и расположен в средней полосе, было зафиксировано рекордное летнее потребление электроэнергии.

реклама

Как передаёт ТАСС со ссылкой на «Системного оператора» Единой энергосистемы России, в Москве, Московской области и ряде регионов Центрального федерального округа на фоне жары были зафиксированы рекордные значения потребления электрической мощности. Сегодня, 2 июля, в 14:00 по московскому времени зафиксировано пиковое потребление в 32,8 ГВт, или на 1,38 ГВт больше, чем во время предыдущего рекорда конца июня 2021 года.

Энергосистема при этом работает стабильно, однако расслабляться рано: самая жара ещё впереди — по прогнозам метеорологов, в четверг в столичном регионе будет +34 градуса в тени. Это неизбежно повлияет на среднесуточную температуру и, как следствие, на интенсивность использования холодильных установок, потребляющих большое количество электроэнергии.

#россия #энергетика
+
Написать комментарий (0)
В западной прессе жалуются, что визит премьера Индии в Москву «подрывает усилия» по изоляции РФ
Украина предсказуемо отвергла предложение премьера Венгрии о прекращении огня
МО РФ подтвердило уничтожение большого количества самолётов ВСУ в ходе ракетного удара по аэродрому в Миргороде
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
35
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
19
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
10
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
210
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
3
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
12
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
3

Сейчас обсуждают

Red Line
20:00
Легенда и Китя
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Легенда
19:59
лишиться союзников? смешно. у россии два союзника , армия и флот. остальное правда.
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Китя
19:59
Шибко не переживай переговоров больше не будет все идет до последнего хохла и сам же это знаешь.
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Red Line
19:58
СНО будет дальше по плану идти
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Андрей Мальцев
19:58
Если флот России будет давать целеуказания ракетам Кубы малой и средней дальности (кои у Кубы внезапно да окажутся), то Штаты ответят как положено. Учения НАТО у границ Росии тоже сочтёте за "повод"....
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
Red Line
19:57
Основной задачей российской армии при наступлении на Киев в начале конфликта в 2022 году было: Захват Киева: Столица Украины была главной целью, так как взятие Киева могло бы сильно повлиять на морал...
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
FelsheR-BANZzZzZz
19:55
Ахаха что-то глядя на твою аву и "не будет" - К.О.Т. вспомнился: "Завтра не будет Кайфа не будет Kaйa не будет Ганжа не будет Завтра не будет ни хуя Ни тебя, ни меня, Эй люди, торопитесь Завтра не ...
Инженерный образец Core Ultra 5 на 20% обошел Core i9-14900KS в однопоточном тесте CPU-Z
tolya21
19:53
20% инфляция реальная. Да и не может она быть 4% при ключевой ставке в 16%. Нас считают за идиотов.
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
Андрей Мальцев
19:53
Учитывая для кого дроны представляют основную угрозу, та же "Шилка" будет эффективнее. По кораблю вдарят ракетой, а вертолёту нужно ещё и свободное от средств ПВО (наземных и авиационных) воздушное пр...
На Eurosatory 2024 была представлена ракетная установка FZ231 для борьбы с беспилотниками
Red Line
19:51
Как план Б, если провалиться оборона Киева, но тут ВС РФ переиграла саму себя, показав всю силу "второй" армии мира
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем