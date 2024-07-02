Связано это, понятное дело, с аномальной жарой.

Погода в средней полосе России в этом году постоянно удивляет: если зима, то рекордно холодная, когда столбик термометра опускается до -30 градусов, если лето, то, опять же, рекордно жаркое — с 30—32-градусной жарой в конце июня—начале июля. Жара приводит к необходимости более интенсивной работы охладительной аппаратуры, поэтому вполне закономерно, что в Центральном федеральном округе, который и расположен в средней полосе, было зафиксировано рекордное летнее потребление электроэнергии.

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Как передаёт ТАСС со ссылкой на «Системного оператора» Единой энергосистемы России, в Москве, Московской области и ряде регионов Центрального федерального округа на фоне жары были зафиксированы рекордные значения потребления электрической мощности. Сегодня, 2 июля, в 14:00 по московскому времени зафиксировано пиковое потребление в 32,8 ГВт, или на 1,38 ГВт больше, чем во время предыдущего рекорда конца июня 2021 года.

Энергосистема при этом работает стабильно, однако расслабляться рано: самая жара ещё впереди — по прогнозам метеорологов, в четверг в столичном регионе будет +34 градуса в тени. Это неизбежно повлияет на среднесуточную температуру и, как следствие, на интенсивность использования холодильных установок, потребляющих большое количество электроэнергии.