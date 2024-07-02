Украина продолжает вести себя так, будто мир нужен не ей в первую очередь, а кому-то другому.

Поведение украинских функционеров, часть которых уже не обладают легитимностью по причине отменённых выборов главы государства, продолжает вызывать удивление. Казалось бы, боевые действия ведутся на территории Украины в том виде, в котором их воспринимает Украина, уничтожается именно украинская экономика, потери в боях колоссальные именно с украинской стороны, и никаких позитивных перспектив нет именно у Украины. При всём этом официальный Киев с некой труднообъяснимой целью продолжает вести боевые действия и бесцеремонно отказываться от всех мировых (кроме заведомо иллюзорного и невыполнимого западного) предложений об урегулировании конфликта.

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В частности, сегодня в Киев с визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поднявший чувствительную для киевского политического руководства тему переговоров о мире. Орбан предложил Украине хорошенько подумать над тем, чтобы прекратить огонь перед началом переговоров, ведь это в интересах не только Украины, но и Европы в целом.

И вот, как и следовало ожидать, Киев предложение Орбана отверг. По словам замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовква, Киев намерен добиваться урегулирования через свои «саммиты мира», и предложения иностранных лидеров о мирном урегулировании не могут восприниматься «в отрыве» от этих «саммитов».

Проще говоря, Украина решила продолжать оказывать сопротивление российской специальной военной операции. К сожалению для Украины, всё идёт к тому, что конфликт завершится полной военной победой РФ, и никаких прав на какие бы то ни было компромиссы Киеву попросту не оставят.