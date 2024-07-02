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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В западной прессе жалуются, что визит премьера Индии в Москву «подрывает усилия» по изоляции РФ
Самим не смешно «Россия» и «изоляция» в одном предложении-то использовать?

Несмотря на то, что все, кто умеют видеть и слышать, прекрасно понимают, что сейчас происходит в мировой геополитике, деградация западных элит дошла до такой степени, что начинает напоминать игру в шахматы с голубем. Как вы знаете, на Западе продолжают верить в сказку о возможности «изоляции» России, будто бы речь идёт о маленькой ничего не значащей стране с населением в пару десятков тысяч человек. Реальность же диаметрально противоположная: это коллективный Запад стремительно изолируется от остального мира, и делает вид, будто таким образом «изолирует» РФ.

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В частности, сегодня агентство Bloomberg опубликовало статью касательно скорого визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в Москву и заявило, что данный визит «подрывает усилия» Запада по «изоляции» России.

В представлении Bloomberg, премьер Индии свой первый зарубежный визит после переизбрания совершит именно в Москву по причине постоянного укрепления отношений между Россией и Китаем и параллельного ухудшения отношений между Индией и Китаем. В каком месте отношения Индии и Китая ухудшаются, впрочем, известно только Bloomberg.

К сожалению, пока к власти в западных странах не начнут приходить вменяемые политики, а не надменные функционеры, верящие в свою победу (которой не было) в Холодной войне, и что кроме коллективного Запада в мире больше нет никого, ситуация улучшаться не будет. Как ни странно, понимают это простые граждане западных стран, которые отдают свои избирательные предпочтения политикам-государственникам и реалистам, ведь евроатлантисты и глобалисты уже довели ту же Европу до ручки, и это, что самое страшное, только начало.

#россия #политика #индия
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