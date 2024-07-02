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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» в полтора раза увеличил продажи автомобилей в первом полугодии 2024 года
Полный «Китай» пока готов покупать далеко не каждый.

Ситуация на российском рынке легковых автомобилей сейчас известная: либо условный «китай» во всём его многообразии, либо LADA, либо через третьи страны в обход незаконных западных рестрикций ввозить в страну непосредственно машины европейских или американских брендов. Выбирать первый вариант из соображений качества готов далеко не каждый, равно как далеко не каждый готов выбирать и третий вариант — но в этом случае уже по причине экономической нецелесообразности подобного действия.

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Как итог, «АвтоВАЗ» постоянно отчитывается об успехах. Так, например, сегодня пресс-служба тольяттинского автогиганта заявила о том, что за первое полугодие 2024 года в России был продан 217 631 автомобиль LADA, или на 51,5 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Несмотря на приличные показатели, главной продаваемой моделью является самый бюджетный вариант от «АвтоВАЗа»: LADA Granta. На её долю приходится почти половина всех продаж: 101 377 машин за полгода.

На втором месте разместился более дорогостоящая и соответствующая современным реалиям и требованиям к автомобилю модель — LADA Vesta — с 63 263 проданными за полгода машинами. За «Вестой» следуют LADA NIVA Legend с 23 231 автомобилем, затем LADA NIVA Travel с 25 409 автомобилями.

Следует понимать, что пока что даже Vesta не в полной мере соответствует минимальным требованиям к современному автомобилю: с установкой на них абсолютно необходимых систем стабилизации курсовой устойчивости по-прежнему большие проблемы, которые пытаются решить, но когда это начнётся массово, неизвестно.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #автомобилестроение #lada #«автоваз»
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