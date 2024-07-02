Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Росавиации заявили об отсутствии случаев «каннибализации» западных самолётов в РФ
Теперь дело за главным — полностью импортозаместить гражданскую авиацию в стране. Коллективный Запад показал всему миру свою ненадёжность как партнёра, поэтому с ним пора завязывать.

Когда политики коллективного Запада, а лучше называть их функционерами, вводили незаконные антироссийские односторонние рестрикции («санкции»), озвучиваемой ими мантрой было то, что эти рестрикции, дескать, не направлены против простого гражданина России. Полагаем, не нужно объяснять, что это одна большая ложь, и что рестрикции напрямую влияют именно на уровень жизни простого человека, а в ряде случаев являются посягательствами на жизнь.

реклама

Например, в вопросе поставок новых гражданских самолётов и запчастей для уже летающих в России самолётов западного производства. Это ярчайший пример посягательства на жизнь людей, поскольку от технического обслуживания и замены запчастей напрямую зависит безопасность пассажирских авиаперевозок, и этой безопасностью коллективный Запад хотел пожертвовать ради воздействия на политическую обстановку в РФ. Полагаем, здесь что-либо комментировать относительно «партнёрских» отношений с Западом уже бессмысленно, однако даже этот расчёт США и Евросоюза не оправдался: как сообщила Росавиация, фактов «каннибализации» одних самолётов ради поддержания работоспособности других в России не зафиксировано.

Согласно комментарию ведомства, Россия смогла наладить поставку запасных частей, несмотря на рестрикции и разрыв логистических цепочек. Проще говоря, запчасти к лайнерам Boeing и Airbus идут параллельным импортом.

Сейчас же главная надежда отечественной гражданской авиации возложена на полностью российские лайнеры. Причём импортозаместить, как отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров, необходимо меньше половины общего парка воздушных судов в стране: из 1 140 гражданских самолётов в РФ только 270 лайнеров Airbus и 250 — Boeing.

В конце 2025-го и в начале 2026 года российским авиакомпаниям начнут поставлять отечественные лайнеры МС-21 и полностью импортозамещенную версию «Суперджета»; также продолжается поставка возрождённых Ту-214. Для выполнения дальних рейсов в перспективе будут применять Ил-96-400, а региональные рейсы будут осуществлять Ил-114-300. Здесь главное выйти на нормальные темпы строительства этих самолётов, потому что по 10—20 единиц в год — это, как вы понимаете, ни о чём.

#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация
+
Написать комментарий (0)
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Первый модуль российской космической станции планируется отправить на орбиту в 2027 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
15
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
35
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
18
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
10
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
208
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
3
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий Мальцев
17:19
Блин, "снеговики", с али ничем не хуже и в разы дешевле!
Noctua выпустила новый суперкулер NH-D15 G2 и 140-мм вентиляторы NF-A14x25r G2 в круглой рамке
Петр Исаев
17:07
В рашке проводятся конкурсы на размер откатов...
РКК "Энергия" разрабатывает дроны для новой российской космической станции
Ник Хобо
17:06
Васютин, пора просыпаться, сони в очередной раз обделалась.
Тёмная сторона нейросетей - может ли ChatGPT разрушить человеческую цивилизацию
zik3ak
17:05
wat? 5800X3D спокойно жил 64Gb = 4*16 B-die 3733CL16 и я уверен, поедут дальше на 5600g, просто впадлу гонять память на NAS.
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
valderm
17:05
смотреть кино за 70к рублей - увольте ...
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
Артём Николаев
17:03
Я интелбой, так что да, не в теме. В раздумьях про Zen 5. Но идея остаётся той же, 4 плашки при прочих равных сложнее запускать, чем 2. У Интела в 1Т тоже непросто заводится. Но тут ещё вопрос, что ва...
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
Артём Николаев
16:50
Жаль Smart Fortwo исчезли, моя любимая машинка(
Автомобили за последние 7 лет потяжелели в среднем на 400 кг
mo3ulla
16:49
ты "нейросети" можеш скормить весь интернет .. умнее он не станет..оно как было 7 лет назад - гуглом на стероидах с прикрученным чат ботом и говорилкой . так и осталось . на столе лежит книга . учеб...
Тёмная сторона нейросетей - может ли ChatGPT разрушить человеческую цивилизацию
Китя
16:46
Вообще-то 2 слота хорошо. а 4 слота лучше можно расширить память.
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
mo3ulla
16:46
какие забавные выводы о боте который по уровню интеллекта на уровне - попугайчика . который тоже повторяет рандомные фразы и предложения но НИ*** не понимает ни их смысла ни ценности..
Тёмная сторона нейросетей - может ли ChatGPT разрушить человеческую цивилизацию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем