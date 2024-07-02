Теперь дело за главным — полностью импортозаместить гражданскую авиацию в стране. Коллективный Запад показал всему миру свою ненадёжность как партнёра, поэтому с ним пора завязывать.

Когда политики коллективного Запада, а лучше называть их функционерами, вводили незаконные антироссийские односторонние рестрикции («санкции»), озвучиваемой ими мантрой было то, что эти рестрикции, дескать, не направлены против простого гражданина России. Полагаем, не нужно объяснять, что это одна большая ложь, и что рестрикции напрямую влияют именно на уровень жизни простого человека, а в ряде случаев являются посягательствами на жизнь.

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Например, в вопросе поставок новых гражданских самолётов и запчастей для уже летающих в России самолётов западного производства. Это ярчайший пример посягательства на жизнь людей, поскольку от технического обслуживания и замены запчастей напрямую зависит безопасность пассажирских авиаперевозок, и этой безопасностью коллективный Запад хотел пожертвовать ради воздействия на политическую обстановку в РФ. Полагаем, здесь что-либо комментировать относительно «партнёрских» отношений с Западом уже бессмысленно, однако даже этот расчёт США и Евросоюза не оправдался: как сообщила Росавиация, фактов «каннибализации» одних самолётов ради поддержания работоспособности других в России не зафиксировано.

Согласно комментарию ведомства, Россия смогла наладить поставку запасных частей, несмотря на рестрикции и разрыв логистических цепочек. Проще говоря, запчасти к лайнерам Boeing и Airbus идут параллельным импортом.

Сейчас же главная надежда отечественной гражданской авиации возложена на полностью российские лайнеры. Причём импортозаместить, как отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров, необходимо меньше половины общего парка воздушных судов в стране: из 1 140 гражданских самолётов в РФ только 270 лайнеров Airbus и 250 — Boeing.

В конце 2025-го и в начале 2026 года российским авиакомпаниям начнут поставлять отечественные лайнеры МС-21 и полностью импортозамещенную версию «Суперджета»; также продолжается поставка возрождённых Ту-214. Для выполнения дальних рейсов в перспективе будут применять Ил-96-400, а региональные рейсы будут осуществлять Ил-114-300. Здесь главное выйти на нормальные темпы строительства этих самолётов, потому что по 10—20 единиц в год — это, как вы понимаете, ни о чём.