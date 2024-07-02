К 2030 году станция уже будет состоять из нескольких основных модулей. Опять же, по плану.

Проект Международной космической станции (МКС) был хорош в конце 1990-х и в начале «нулевых», когда существовала стойкая иллюзия того, что конфронтация между Россией и коллективным Западом закончилась и больше никогда не повторится. Стоило только России отказаться от односторонних постоянных уступок в пользу Запада и, более того, начать отстаивать свои интересы, как конфронтационные настроения на Западе возродились по щелчку пальцев. Переломным моментом стал 2008 год, затем реальный кризис в отношениях в 2014 году после введения Западом против России первых незаконных односторонних рестрикций, и затем по инициативе Запада — полный крах всех выстраивавшихся десятилятиями отношений в 2022 году, когда Вашингтон и европейские столицы зачем-то решили впрячься в конфликт на Украине на стороне Киева.

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Как раньше уже в любом случае не будет, как бы этого всем ни хотелось. В российском руководстве это прекрасно понимают, поэтому везде, где это возможно, «международные» проекты в России сворачиваются. В том числе и проект МКС. Вместо него Россия будет развивать собственную орбитальную станцию. И вот, сегодня госкорпорация «Роскосмос» заявила, что первый модуль российской орбитальной станции планируется вывести на орбиту в 2027 году. Затем до 2030 года к нему пристыкуют ещё три модуля, а к 2033-му — ещё два целевых модуля.

Ключевой задачей, поставленной перед российской орбитальной станцией, будет решение задач научно-технического развития, народного хозяйства и национальной безопасности, которые недоступны на МКС в силу действующих соглашений и ограничений.