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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Причём уже не в первый раз.

Российская специальная военная операция на Украине очень сильно затянулась, и это неоспоримый факт. Операция, подразумевавшаяся как полицейская по принуждению Украины к миру и выполнению вполне адекватных требований России, практически достигла успеха весной 2022 года в Стамбуле, но затем от Киева на Западе потребовали продолжать сопротивление и не идти ни на какие уступки. В результате полицейская операция превратилась в масштабный и крайне кровавый конфликт на истощение вооружённых сил Украины, а вместе с ней — и коллективного Запада, вписавшегося в данный конфликт по полной программе.

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Сейчас контроль над обстановкой и инициатива находятся полностью в руках ВС РФ, командование которых может примерно прогнозировать дальнейшее развитие событий. Вот замглавы Главного военно-политического управления Генерального штаба ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что вооружённый конфликт идёт к своему завершению, причём понимают это и в киевском политическом руководстве.

По словам Алаудинова, специальная военная операция будет завершена уже этой осенью. Несколькими месяцами ранее Алаудинов утверждал, что конфликт закончится до конца 2024 года. Проще говоря, прогноз меняется в сторону улучшения.

Вопрос заключается лишь в том, на каких условиях этот кризис будет завершён. Россия свой план минимум озвучила: четыре региона Украины плюс Крым должны официально быть признаны российской территорией, и с неё должны быть выведены украинские вооружённые силы. После этого начнутся переговоры о дальнейшей демилитаризации и денацификации Украины при безоговорочном установлении страной нейтрального статуса. Официальный Киев пока на это не готов. Но, как вы понимаете, ситуация развивается отнюдь не в ту сторону, чтобы у Киева вообще был выбор.

#россия #украина #политика #боевые действия
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