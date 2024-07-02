Тут не думать надо и не рассматривать возможность. Киев надо принудить к прекращению огня.

Очередь председательства в Евросовете дошла до Венгрии, и, как вы понимаете, премьер-министру Виктору Орбану приходится исполнять эту общеевропейскую обязанность, которую наложила на Венгрию одна из предыдущих администраций страны, втянувшая государство в этот европейский экономико-политический блок. Делать нечего, в рамках этих обязанностей приходится проглатывать своё самолюбие и гордость и, в том числе, кататься в Киев.

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Сегодня Орбан находится с визитом в столице Украины, где встретился с утратившим полтора месяца назад легитимность президентом Владимиром Зеленским. Главной темой обсуждения, понятное дело, был вооружённый конфликт и то, как его поскорее завершить. Поскольку ради украинского же блага этот конфликт необходимо завершить максимально быстро — желательно, понятное дело, ещё весной 2022 года — то Орбан озвучил Зеленскому предложение о том, чтобы рассмотреть возможность прекращения огня в зоне боевых действий перед началом мирных переговоров.

По словам Орбана, он предложил Зеленскому иначе (надо понимать, не в рамках безумной и невыполнимой по своей сути «мирной инициативы» Зеленского) подойти к вопросу завершения текущего конфликта.

Понятно, что Киев слушать Будапешт не станет: там слушают немного другую столицу, находящуюся по другую сторону Атлантического океана. А там пока говорят продолжать конфликт с заведомо очевидным исходом.