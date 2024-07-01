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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ точным ударом «Искандеров» уничтожили шесть Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде
При этом разведывательный БПЛА кружил над аэродромом, не встретив сопротивления.

Украинские аэродромы столь регулярно подвергаются высокоточным ударам ВС РФ, что каждый из них в отдельности уже и отмечать-то нет никакого смысла: удары наносятся каждую неделю, а то и по несколько раз. Впрочем, бывают и исключения — такие, как сегодня. Где-то под вечер по аэродрому под Миргородом был нанесён ракетный удар с применением баллистических ракет «Искандер-М» с кассетными боевыми частями.

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Практически сразу в украинских тематических группах в социальных сетях стали публиковать кадры последствий этого удара, и вот, теперь в Сети появилось видео уже с российского беспилотника. Им поделился Telegram-канал Fighterbomber, которые часто выкладывает «эксклюзивы», касающиеся работы боевой авиации ВКС России.

Как сообщается, в результате ракетного удара были уничтожены шесть истребителей Су-27 ВСУ, из которых четыре уничтожены полностью, а два повреждены «в решето» суббоеприпасами «Искандеров».

Следует отметить, что даже по меркам потерь ВСУ это циклопическая разовая потеря военной техники, тем более в текущий период, когда практически вся украинская боевая авиация и так уже давно «вынесена» за два с половиной года конфликта.

#россия #украина #политика #боевые действия #су-27
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